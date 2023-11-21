Представляем новейшие умные часы pTron: идеальный синтез стиля и функциональности

pTron, известный технологический бренд, недавно представил две передовые умные часы, предназначенные для технически подкованного индийского рынка. Эти современные устройства, а именно Reflect MaxPro и Reflect Flash, могут похвастаться множеством исключительных функций, которые обязательно очаруют потребителей. Давайте подробнее рассмотрим, что могут предложить эти замечательные умные часы.

Иммерсивный дисплей Умные часы Reflect MaxPro оснащены потрясающим 2.01-дюймовым HD-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, погружающим пользователей в яркие визуальные эффекты. Между тем, Reflect Flash может похвастаться немного меньшим 1.32-дюймовым дисплеем, обеспечивающим компактность и элегантность просмотра. Оба устройства оснащены изогнутым 2.5D стеклом, обеспечивающим гладкий и цельный внешний вид, а также максимальной яркостью 600 нит, что обеспечивает удобную читаемость даже при ярком солнечном свете.

Комплексное отслеживание фитнеса Компания pTron понимает важность здорового образа жизни, поэтому умные часы Reflect MaxPro и Reflect Flash отдают приоритет отслеживанию фитнеса. Благодаря 8 режимам активного спорта и встроенному пакету медицинских услуг пользователи могут легко отслеживать частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень SpO2, режим сна, количество шагов, сожженные калории и пройденное расстояние. Сохраняйте мотивацию и достигайте своих целей в области здоровья с помощью этих бесценных функций.

Непревзойденная долговечность Обе умные часы имеют степень защиты IP68 и созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия активного образа жизни. Они обеспечивают исключительную водостойкость в пресноводной среде на глубине до 1.5 метров в течение 30 минут. Плещетесь ли вы в бассейне или попадаете под неожиданный ливень, будьте уверены, что ваши умные часы останутся невредимыми и готовыми к действию.

Беспрепятственное подключение Оставайтесь на связи с друзьями, семьей и коллегами без особых усилий, используя функцию Bluetooth v5.0. Умные часы Reflect MaxPro и Reflect Flash оснащены встроенным микрофоном, позволяющим совершать звонки прямо с вашего запястья. Ощутите кристально чистое качество звука и наслаждайтесь удобством громкой связи, где бы вы ни находились.

Увеличенный срок службы батареи Reflect MaxPro обещает впечатляющие 5 дней использования без подзарядки, а в режиме ожидания — до 15 дней. Между тем, Reflect Flash работает в режиме ожидания 10 дней, обеспечивая бесперебойную работу в течение всей вашей повседневной жизни. Кроме того, в умных часах используется технология магнитной зарядки, позволяющая полностью перезарядить аккумулятор всего за 3 часа.

Дополнительные возможности Помимо своих основных функций, умные часы Reflect MaxPro и Reflect Flash предоставляют множество дополнительных функций, которые улучшают удобство использования. Легко синхронизируйте контакты, получайте уведомления из социальных сетей в режиме реального времени, удаленно управляйте камерой вашего смартфона и наслаждайтесь удобством поддержки голосового помощника. Другие примечательные функции включают функции подъема и пробуждения, прогнозы погоды, функцию поиска и многое другое.

Выпустив умные часы Reflect MaxPro и Reflect Flash, компания pTron в очередной раз установила эталон инноваций в индустрии носимых технологий. Ощутите идеальный синтез стиля и функциональности, воплощенный в этих замечательных часах.

FAQ

1. Могут ли эти умные часы отслеживать мои занятия фитнесом?

Да, умные часы Reflect MaxPro и Reflect Flash предлагают 8 режимов активного спорта и комплексный пакет медицинских услуг для отслеживания ваших занятий фитнесом.

2. Являются ли эти умные часы водонепроницаемыми?

Действительно, эти умные часы имеют класс защиты IP68, что обеспечивает водонепроницаемость в пресной воде на глубине до 1.5 метров в течение 30 минут.

3. Как долго работает батарея?

Reflect MaxPro обеспечивает 5 дней использования и 15 дней в режиме ожидания при полной зарядке. Между тем, Reflect Flash работает в режиме ожидания до 10 дней.

4. Могу ли я совершать звонки с помощью этих умных часов?

Абсолютно! Оба умных часа оснащены Bluetooth v5.0 и встроенным микрофоном, что позволяет удобно совершать звонки.

5. Какие еще функции предлагают эти умные часы?

Эти умные часы предоставляют множество функций, включая синхронизацию контактов, уведомления в социальных сетях, дистанционное управление камерой, поддержку голосового помощника и многое другое.