Срок приближается: закажите сегодня и получите гарантированную рождественскую доставку

Краткое описание: Samsung призывает клиентов размещать онлайн-заказы до сегодняшнего дня, 15 декабря, чтобы гарантировать доставку подарков до Рождества. По истечении этого срока нет никакой гарантии, что заказы будут доставлены вовремя. Кроме того, Samsung предлагает значительные скидки на различные товары, что делает это идеальное время для покупки идеальных праздничных подарков.

Поскольку сезон отпусков быстро приближается, убедитесь, что подарки Samsung доставлены вовремя, разместив заказы сегодня. Samsung гарантирует доставку до Рождества для всех заказов, размещенных в их интернет-магазине сегодня вечером в 11:59 по восточному времени. Избегайте разочарований в связи с опозданием и воспользуйтесь этой возможностью, чтобы успеть закрепить свои подарки к праздничным торжествам.

Кроме того, зимняя распродажа Samsung сейчас в самом разгаре, предлагая покупателям значительную экономию на ряде продуктов. Если вы ищете новый смартфон, планшет, носимое устройство или ноутбук, Samsung поможет вам. Вот лишь некоторые из доступных невероятных предложений:

Смартфоны:

– Galaxy Z Fold 5: получите скидку до 1,000 долларов США по цене от 799 долларов США.

– Galaxy Z Flip 5: получите скидку до 64 %, в результате чего наличные расходы составят всего 399 долларов США.

– Galaxy S23 Ultra: заплатите всего 399 долларов при покупке Galaxy S23 Ultra.

– Galaxy S23 FE: благодаря мгновенной скидке в 130 долларов и улучшенной стоимости обмена вы можете приобрести Galaxy S23 FE всего за 469 долларов.

Таблетки:

– Серия Galaxy Tab S9: получите бесплатное обновление памяти и сэкономьте до 81 % от полной цены Galaxy Tab S9 Ultra, S9+ или S9.

– Galaxy Tab S9 FE: воспользуйтесь мгновенной скидкой 50 долларов на Galaxy Tab S9 FE и FE+.

– Серия Galaxy Tab S8: сэкономьте до 400 долларов США при покупке Galaxy Tab S8 Ultra, S8+ или S8.

носимых:

– Galaxy Watch 6: получите скидку 80 долларов на Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic.

– Galaxy Buds 2 Pro: сэкономьте 60 долларов на лучших беспроводных наушниках Samsung.

– Galaxy Buds FE: воспользуйтесь впечатляющей скидкой в ​​20 долларов на недорогие наушники Samsung.

ноутбуки:

– Galaxy Book 3: купите Galaxy Book 3 по цене от 800 долларов США со скидкой до 250 долларов США.

– Galaxy Book 3 Ultra: сэкономьте до 600 долларов на Galaxy Book 3 Ultra по цене всего 1,800 долларов.

– Galaxy Book 3 360: купите Galaxy Book 3 360 всего за 700 долларов после скидки в 600 долларов.

Не упустите эти невероятные предложения и возможность получить подарки Samsung до Рождества. Разместите заказ сегодня и сделайте праздничный сезон своих близких еще более особенным!