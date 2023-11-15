Наслаждайтесь: владельцы PlayStation 5 могут получить бесплатную Apple Music

Приветствую всех владельцев PlayStation 5! Если вы любитель музыки и хотите улучшить свои игровые возможности, у нас есть для вас интересные новости. В течение ограниченного времени пользователи PlayStation 5 теперь могут наслаждаться до шести месяцев бесплатной Apple Music через свои консоли.

Независимо от того, являетесь ли вы новым или постоянным подписчиком, это эксклюзивное предложение обязательно заставит ваши уши звенеть. Новые пользователи Apple Music могут бесплатно наслаждаться обширной библиотекой и разнообразной коллекцией песен в течение шести месяцев. Между тем, постоянные подписчики все еще могут наслаждаться мелодичным добром, проведя дома пять месяцев.

Чтобы воспользоваться этой фантастической сделкой, достаточно просто перейти к приложению Apple Music на своей верной PS5. Перейдите к строке поиска или найдите ее в разделе «Все приложения» на вкладке «Медиа». Как только вы его найдете, все, что вам нужно сделать, это войти в свою учетную запись Apple ID, и вуаля! Пусть мелодичное путешествие начнется.

Поскольку Apple Music обычно стоит 10.99 долларов США в месяц в Канаде, это предложение сэкономит вам в общей сложности либо 54.95 долларов США, либо 65.94 долларов США, в зависимости от статуса вашей подписки. Это приличная сумма, которую вы можете внести в билеты на игры или концерты, которые вы присматривали.

Примечательно, что это не первый раз, когда Apple и PlayStation объединяют усилия, чтобы осыпать своих пользователей бесплатными подарками. Ранее в этом году Apple предложила пользователям PlayStation шесть месяцев подписки на Apple TV+, доказав, что этот динамичный дуэт знает, как обращаться со своими преданными поклонниками. Кроме того, приложение Apple TV стало одним из первых мультимедийных приложений, появившихся на PS5, что еще больше укрепило связь между этими технологическими центрами.

Итак, возьмите свое игровое оборудование, включите PS5 и приготовьтесь зажигать с Apple Music — идеальное гармоничное сочетание для незабываемых игровых и музыкальных приключений!

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я получить доступ к этому предложению Apple Music на любой консоли PlayStation?

Нет, это предложение доступно исключительно владельцам PlayStation 5. К сожалению, пользователи старых моделей PlayStation не имеют права.

2. Могу ли я по-прежнему воспользоваться предложением, если я уже являюсь подписчиком Apple Music?

Да, постоянные подписчики Apple Music также могут воспользоваться этим предложением. Сделка предоставляет им пять месяцев бесплатного доступа к Apple Music.

3. Что делать, если у меня нет Apple ID?

Чтобы воспользоваться этим предложением, вам понадобится Apple ID. Если у вас ее еще нет, вы можете легко создать учетную запись на веб-сайте Apple или в приложении Apple Music.

4. Что произойдет после окончания бесплатного пробного периода?

По окончании бесплатного пробного периода ваш доступ к Apple Music будет автоматически преобразован в платную подписку. Обязательно отмените подписку до окончания пробного периода, если вы не хотите продолжать пользоваться услугой.

5. Могу ли я загружать песни из Apple Music на свою PS5?

Нет, возможность загрузки песен не поддерживается на PlayStation 5. Однако вы можете транслировать музыку напрямую через приложение Apple Music на своей консоли.