Sony представит захватывающую линейку PlayStation Plus в ноябре

Sony только что объявила линейку игр для PlayStation Plus Premium и Extra Game Catalog на ноябрь. Подписчиков ждет сочетание новых выпусков и классических игр. Изюминкой линейки является получившая признание ролевая игра Dragon's Dogma: Dark Arisen, которая поступит в продажу 21 ноября.

Разработанная Capcom, игра Dragon's Dogma была первоначально выпущена еще в 2012 году для PS3 и Xbox 360. Позже в 4 году она получила расширенное издание Dark Arisen для PS2017 и Xbox One. В игре присутствует захватывающий сюжет, в котором игроки сражаются за роль Восставшего, могущественного героя, который отправляется на поиски победы над драконом и предотвращения апокалипсиса, который он предсказывает. Благодаря захватывающей истории, увлекательной боевой механике и инновационной системе компаньонов Pawn, Dragon's Dogma за годы работы завоевала преданных поклонников.

Помимо Dragon's Dogma: Dark Arisen, ноябрьская линейка включает в себя множество разнообразных игр. От порта Teardown для PS5, доступного с первого дня, до таких классических игр, как Grandia и PaRappa the Rapper 2, каждый найдет что-то для себя. Любителей ролевых игр особенно ждут Eiyuden Chronicle: Rising и Nobunaga's Ambition: Taishi, которые также включены в список.

Хотя появление этих новых игр является захватывающей новостью, стоит отметить, что некоторые игры покинут каталог игр PlayStation Plus 21 ноября. До тех пор фанатам придется наслаждаться такими играми, как Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition и Мое время в Портии.

Подписчики PlayStation Plus могут рассчитывать на насыщенный событиями ноябрь с впечатляющей линейкой игр. Являетесь ли вы поклонником ролевых игр или предпочитаете другие жанры, здесь есть чем развлечься. Обязательно отметьте в своем календаре 21 ноября, когда станут доступны эти захватывающие новые игры.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда новые игры будут добавлены в каталог игр PlayStation Plus Premium и Extra?

Новые игры планируется добавить 21 ноября.

2. Стоит ли играть в Dragon's Dogma: Dark Arisen?

Абсолютно! Dragon's Dogma: Dark Arisen считается недооцененной культовой классической ролевой игрой с интригующим сюжетом, приятной боевой механикой и уникальной системой компаньонов. Это определенно стоит проверить.

3. Какие игры покинут каталог игр PlayStation Plus в ноябре?

В число игр, которые покинут каталог 21 ноября, входят Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition, My Time at Portia и другие.