Мужчину из Unity обвиняют в подделке чеков на свадьбу падчерицы

Резюме: Мужчина из Unity в настоящее время находится под судом по обвинению в использовании домашнего компьютера для подделки чеков и оплаты услуг поставщиков, нанятых для свадьбы его падчерицы в 2020 году. Джозефу Малаго предъявлены многочисленные обвинения в подделке документов, кражах, фальшивых чеках и незаконном хранении оружия. Обвинение утверждает, что Малаго использовал поддельные чеки в местном продуктовом магазине и выписывал поддельные чеки на общую сумму более 20,000 11 долларов продавцам свадебных услуг. Позже чеки были возвращены, и продавцам не заплатили. Кроме того, полиция обнаружила в доме Малаго XNUMX единиц оружия, которым ему не разрешили владеть из-за ранее судимостей. Адвокат утверждает, что доказательств владения или владения оружием Малаго недостаточно.

Название: Мужчина из Unity обвиняется в подделке чеков при свадебном мошенничестве

В потрясающем деле, которое развернулось в округе Уэстморленд, мужчина из Юнити предстает перед судом по обвинению в использовании фальшивых чеков для мошенничества с продавцами, нанятыми на свадьбу его падчерицы. Суд начался на этой неделе, и Джозефу Малаго предъявлено множество обвинений, включая подделку документов, кражу и незаконное хранение оружия.

Помощник окружного прокурора Кэссиди Хаттен призвала присяжных «смириться с беспорядком», представляя четыре дела против Малаго. Хаттен подчеркнул значение очевидцев и усердной работы полиции, без которых эта мошенническая схема могла бы остаться незамеченной.

Предполагаемое мошенничество началось в начале сентября 2020 года, когда Малаго, как сообщается, использовал поддельные чеки в местном продуктовом магазине. Прокуроры утверждают, что Малаго успешно подделал эти чеки, используя данные учетной записи, украденные из ближайшего автосалона. В течение месяца он продолжал использовать эту обманную тактику, в результате чего поставщики свадебных услуг остались невыплаченными за свои услуги на свадьбе его падчерицы 24 сентября 2020 года, проходившей в Хэмпфилд-парке.

По словам Хаттена, Малаго выписал несколько поддельных чеков на сумму более 20,000 XNUMX долларов на имя фиктивного бизнес-счета. К несчастью для продавцов, эти чеки были возвращены, в результате чего они оказались в затруднительном финансовом положении. В ходе очередного акта обмана в конце сентября Малаго обналичил еще один фальшивый чек в местном кредитном союзе.

Власти обнаружили необходимые им доказательства во время обыска дома Малаго, обнаружив несколько компьютеров, предположительно использовавшихся при создании фальшивых чеков. Кроме того, они нашли 11 единиц оружия, владение которым Малаго было запрещено из-за предыдущих уголовных судимостей.

Адвокат защиты Марк Адамс решительно оспорил эти обвинения, заявив, что обвинение не располагало существенными доказательствами, подтверждающими право собственности, владение или продажу Малаго конфискованного оружия. Адамс также высказал предположение, что жена Малаго могла быть причастна к выписыванию чеков и их раздаче продавцам.

Ожидается, что судебный процесс под председательством судьи Тима Кригера продлится всю неделю. Судебное разбирательство продолжается, и защита, и обвинение ожидают приговора, который определит судьбу Малаго.