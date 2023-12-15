Расширенное сообщение Amtrak в Огайо: соединение Кливленда, Колумбуса, Дейтона и Цинциннати

Важным событием для транспортной инфраструктуры Огайо является то, что федеральное правительство выделило финансирование на исследование расширенной линии Amtrak, которая соединит Кливленд, Колумбус, Дейтон и Цинциннати. Эта инициатива, известная как маршрут 3C+D, является одной из четырех в Огайо, которые получат федеральное финансирование для планирования и развития расширенной пассажирской железной дороги через Соединенные Штаты.

Федеральное управление железных дорог также выбрало новое расширенное сообщение между Кливлендом, Толедо и Детройтом для своей программы развития коридоров. Каждому из этих маршрутов будет выделено 500,000 XNUMX долларов США на разработку плана развития услуг с указанием расходов, потенциального пассажиропотока, времени в пути и других ключевых факторов, связанных с расширением услуги.

Сенатор от Огайо Шеррод Браун рассматривает эту новость как позитивный шаг на пути к укреплению экономики Огайо. Он считает, что расширение услуг Amtrak предоставит больше возможностей, ускорит рост бизнеса, создаст рабочие места и объединит сообщества на Среднем Западе. Браун был стойким сторонником обеспечения финансирования, необходимого для того, чтобы расширение Amtrak в Огайо стало реальностью, и обещает продолжать борьбу за критически важные инфраструктурные проекты.

Хотя это финансирование знаменует собой первый этап нескольких лет исследований по расширению услуг, бывший исполнительный директор All Aboard Ohio Стью Николсон выражает оптимизм. Он считает, что в Огайо появится новое пассажирское железнодорожное сообщение в течение четырех-пяти лет, если все пойдет по плану.

Финансирование будущего расширения пассажирских железных дорог поступает из Программы идентификации и развития коридоров, которая является частью двухпартийного закона об инфраструктуре, принятого Конгрессом в конце 2021 года. пассажирского железнодорожного транспорта.

Предлагаемая услуга Amtrak в Огайо не будет представлять собой высокоскоростную железную дорогу, а вместо этого будет сосредоточена на улучшении существующих путей и инфраструктуры. Текущие оценки показывают, что поездка между Кливлендом и Цинциннати первоначально займет примерно 5 часов, но с улучшением пути это время потенциально может быть сокращено до 1 часов 2 минут.

Это расширение предоставит жителям Огайо более широкие возможности связи и доступ к транспортным возможностям, что принесет пользу как жителям, так и предприятиям. Благодаря федеральному финансированию, выделенному на планирование и развитие, Огайо находится на пути к реализации видения расширенной службы Amtrak, которая соединит крупные города по всему штату.