Новая игра Prince of Persia: свежий взгляд на франшизу

Удивительно, но Ubisoft выпустила новую игру Prince of Persia, которая расходится с ожиданиями фанатов. Эта игра под названием «Потерянная корона» предлагает свежий подход к франшизе, демонстрируя игровой процесс в стиле «Метроидвания», который заставляет фанатов в изумлении чесать затылки.

В отличие от долгожданного ремейка всеми любимой игры 2003 года «The Sands of Time», которого с нетерпением ждали фанаты, «Потерянная корона» делает скачок в другом направлении. Играя за Саргона, одного из Бессмертных, которому поручено защищать Персию, игроки отправляются в 20-25-часовое приключение, действие которого происходит на проклятой хронологией горе Каф после монументального предательства.

Одной из выдающихся особенностей игры является боевая система, напоминающая оригинальную игру Prince of Persia. Игроки должны проявлять быстрые рефлексы, чтобы парировать атаки врагов, владеющих различным оружием. Бой сложен и требует точного расчета времени. Битвы с боссами добавляют азарта, но обеспечивают прекрасный баланс между сложностью и разочарованием.

Помимо напряженных боев, «Потерянная корона» также сохраняет точность платформера, характерную для серии Prince of Persia. Игрокам придется перемещаться по опасной среде, и хотя неудача не приводит к мгновенной смерти, она истощает часть шкалы здоровья, усложняя задачу.

В игре также представлена ​​карта в стиле Метроидвании, требующая от игроков исследовать различные пути и повторно посещать области по мере продвижения. Хотя некоторым игрокам такое прохождение может показаться обременительным, оно добавляет глубины игровому процессу и позволяет находить улучшения и амулеты, расширяющие способности главного героя.

Графически «Потерянная корона» оставляет возможности для улучшения, но Ubisoft обещает плавную производительность со скоростью 60 кадров в секунду на всех платформах. Компания все еще занимается доработкой игры, и незначительные проблемы с производительностью, возникшие во время предварительного просмотра, вероятно, будут решены до официального запуска в середине января.

Хотя процесс адаптации может стать предметом разногласий для некоторых игроков, поскольку на раскрытие боевой механики уходит некоторое время, «Потерянная корона» предлагает глубокий, серьезный опыт Метроидвании, который наверняка понравится поклонникам Prince of Persia. Благодаря уникальному взгляду на франшизу и обновленной игровой механике, она может дать толчок 2024 игровому году на высокой ноте.