Мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100: мощное компактное решение для оптимизации вычислений

Мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 — это компактный мощный компьютер, созданный для повышения качества работы за компьютером без ненужных излишеств. Этот мини-ПК, который теперь доступен для предварительного заказа на Geekwills за 219 долларов США, предлагает надежную производительность и универсальные возможности хранения данных, что делает его практичным выбором для пользователей, ищущих оптимизированное вычислительное решение.

Этот преемник линейки Pentium/Celeron 100-го поколения, оснащенный процессором Intel N12, обеспечивает надежную работу с тактовой частотой до 3.40 ГГц. Графика Intel UHD обеспечивает плавное изображение и захватывающий опыт просмотра.

Что касается памяти, мини-ПК поддерживает DD R4-3200 (одиночный), гарантируя бесперебойную многозадачность. Кроме того, он предлагает универсальные варианты хранения данных со слотами M.2 2280-NVMe x1 и 3.5 SATA x 2, обеспечивая достаточно места для ваших файлов и приложений.

Подключиться к мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 очень просто. Он поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивая высокоскоростное подключение к Интернету и плавное сопряжение с совместимыми устройствами. Эта универсальность делает его отличным выбором для различных установок.

Что отличает этот мини-ПК, так это его компактный дизайн: размеры всего 16.2 x 16.2 x 19.8 см и вес всего 1 кг. Его портативность делает его пригодным как для офисного, так и для домашнего использования, позволяя установить мощную рабочую станцию ​​в ограниченном пространстве.

Мини-ПК предлагает ряд вариантов ввода/вывода, включая порты HDMI, DP и Type-C, что обеспечивает совместимость с широким спектром дисплеев и периферийных устройств. Подключаетесь ли вы к монитору, телевизору или другим устройствам, мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 поможет вам.

Мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 сочетает в себе надежную производительность, универсальное хранилище и расширенные возможности подключения в компактном и легком корпусе. Его продуманный дизайн и набор функций делают его практичным выбором для пользователей, которым требуется оптимизированное вычислительное решение без ненужных украшений.

FAQ

1. Какова цена мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100?

Мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 доступен для предварительного заказа на Geekwills за 219 долларов.

2. Когда начнется отгрузка и доставка?

Отгрузка и доставка мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 начнутся в конце ноября.

3. Какие возможности хранения данных предлагает мини-ПК?

Мини-ПК поддерживает слоты M.2 2280-NVMe x1 и 3.5 SATA x 2, обеспечивая универсальные возможности хранения данных.

4. Поддерживает ли мини-ПК беспроводное соединение?

Да, мини-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивая высокоскоростное подключение к Интернету и плавное сопряжение с совместимыми устройствами.

5. Какие доступны варианты ввода/вывода?

Мини-ПК оснащен портами HDMI, DP и Type-C, что обеспечивает совместимость с широким спектром дисплеев и периферийных устройств.