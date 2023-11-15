LG Gram 2023: ваш идеальный спутник в мобильном образе жизни

В современном быстро меняющемся и постоянно меняющемся мире для профессионалов крайне важно иметь подходящие инструменты, способные соответствовать их напряженному образу жизни. Представляем новые ноутбуки LG Gram 2023 года — идеальное сочетание мощности, портативности и долговечности. Независимо от того, являетесь ли вы цифровым кочевником, предпринимателем или занятым профессионалом, эти ноутбуки станут идеальным компаньоном для вашего активного образа жизни.

Одной из выдающихся особенностей ноутбуков LG Gram 2023 является их компактный дизайн и сверхлегкий вес. Несмотря на свой тонкий профиль, эти ноутбуки обладают впечатляющей производительностью. Оснащенные процессором Intel Core 13-го поколения и оперативной памятью LPDDR5 6000 МГц, они обеспечивают молниеносную скорость и бесперебойную многозадачность. Работаете ли вы над сложными задачами или наслаждаетесь мультимедийным контентом, LG Gram с легкостью справится со всем этим.

Еще одна ключевая особенность ноутбуков LG Gram — впечатляющее время автономной работы. Благодаря емкости аккумулятора до 80 Втч на 16- и 17-дюймовых моделях и до 72 Втч на 14-дюймовой модели вы можете работать часами, не беспокоясь о том, что заряд закончится. Так что, находитесь ли вы в кафе, в самолете или работаете в удаленном месте, LG Gram поможет вам продолжать работу, пока работа не будет завершена.

Но дело не только в мощности и портативности. LG Gram также уделяет приоритетное внимание вашей безопасности и конфиденциальности благодаря своей интеллектуальной системе безопасности на базе искусственного интеллекта LG Glance от Mirametrix®. Эта инновационная система гарантирует, что ваша конфиденциальная информация останется защищенной, автоматически определяя, когда вы не пользуетесь ноутбуком, и задействуя механизм самоблокировки. Он даже предупреждает вас в случае необычных обстоятельств, таких как потеря или кража.

Кроме того, ноутбуки LG Gram могут похвастаться впечатляющим дисплеем с высоким разрешением и соотношением сторон 16:10. Это означает, что вы получаете на 11% больше площади экрана по сравнению с ноутбуками с соотношением сторон 16:9. Независимо от того, выберете ли вы 16-дюймовую или 17-дюймовую модель, вы насладитесь потрясающим IPS-дисплеем с антибликовым покрытием 400 нит и переменной частотой обновления в диапазоне от 31 Гц до 144 Гц.

В дополнение к ноутбукам LG Gram в линейку также входит портативный монитор LG Gram +view. Этот легкий и портативный внешний экран можно подключить к любому ноутбуку LG Gram через разъем USB Type-C, предоставляя вам дополнительное пространство на экране, где бы вы ни находились.

Ноутбуки LG Gram действительно воплощают в себе поговорку «правильный инструмент для правильной работы». Благодаря своей высокой производительности, долговечности и инновационным функциям они являются идеальным выбором для профессионалов, которые ценят стиль и качество.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Надежны ли ноутбуки LG Gram?

О: Да, ноутбуки LG Gram прошли сертификацию военных испытаний на долговечность MIL-STD-810H, что подтверждает их способность работать в различных условиях окружающей среды и нагрузках.

Вопрос: Как работает система LG Glance от Mirametrix®?

Ответ: LG Glance от Mirametrix® использует технологию искусственного интеллекта, чтобы определить, когда вы не пользуетесь ноутбуком, и задействует механизм самоблокировки. Он также обнаруживает потенциальные угрозы безопасности, например, кто-то наблюдает за вами через плечо, и размывает экран, чтобы защитить вашу конфиденциальность.

Вопрос: Могу ли я подключить ноутбук LG Gram к смартфону?

О: Да, ноутбуки LG Gram оснащены процессором Intel Unison, что обеспечивает полную гармонизацию со смартфонами Android или iOS. Вы можете получать уведомления от синхронизированных устройств на вашем ноутбуке.

источники:

– Официальный сайт LG: lg.com