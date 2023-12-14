Власти обращаются за помощью к общественности в поиске угнанного автомобиля и подозреваемых в краже со взломом

Власти округа Ламойль обращаются к общественности за помощью в расследовании недавней кражи со взломом в магазине River Valley в Джонсоне. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, что вызвало оперативную реакцию правоохранительных органов.

В ходе ограбления подозреваемым удалось скрыться с значительным количеством украденного имущества. Сообщается, что пропали более 50 блоков сигарет, 60 картриджей для электронных сигарет и монеты на сумму 450 долларов. Кроме того, материальный ущерб, причиненный во время преступления, привел к убыткам предприятия примерно в 12,000 XNUMX долларов.

На видеозаписи с места происшествия запечатлено, как виновники скрываются на угнанном самосвале Dodge 5500. Это событие побудило власти объявить тревогу по всему штату об угнанном автомобиле. Кроме того, были выданы ордера на арест двух установленных подозреваемых: Аманды Ларауэй, жительницы Джонсона, и Дилиана Хирона, родом из Норт-Гайд-парка.

В связи с продолжающимся расследованием сотрудники правоохранительных органов призывают всех, у кого есть какая-либо информация о преступлении или местонахождении подозреваемых, сообщить об этом. С отделом шерифа округа Ламойл можно связаться по телефону 802-888-3502.

Обращаясь за помощью к общественности, власти надеются ускорить задержание подозреваемых и возвращение украденного самосвала. Сотрудничество между правоохранительными органами и членами сообщества может сыграть важную роль в привлечении виновных к ответственности.