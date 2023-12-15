Неопознанные останки найдены в районе Южного Фултона

Резюме: Власти Южного Фултона, штат Джорджия, обращаются к общественности за помощью в опознании останков мужчины, найденных в лесистой местности недалеко от промышленной зоны. Мужчина, возрастом от 36 до 48 лет, был обнаружен охотником 24 сентября. Полиция не знает, как долго мужчина находился на месте происшествия, но в последний раз его видели в джинсах и футболке. Бюро расследований Джорджии опубликовало эскиз в надежде найти версии. Всем, у кого есть информация, настоятельно рекомендуется связаться с полицейским управлением Южного Фултона.

Таинственное открытие в Южном Фултоне: кем он был?

Местные правоохранительные органы в Южном Фултоне, штат Джорджия, обращаются к общественности за помощью в опознании останков человека, найденных в отдаленном лесном массиве, прилегающем к промышленной площадке. Ужасное открытие было сделано 24 сентября бдительным охотником, который наткнулся на останки, пробираясь по густому лесу за Уитон-Драйв. Полицейское управление Южного Фултона и Бюро расследований Джорджии усердно работают над установлением личности погибшего.

По оценкам следователей, возраст человека составляет от 36 до 48 лет, но помимо этого ключевые подробности о человеке остаются неуловимыми. Причина и время смерти неизвестны, поэтому следователи озадачены тем, как долго останки человека находились там. В последний раз мужчину видели одетым в джинсы и футболку, но важная идентификационная информация, такая как татуировки или отличительные черты, до сих пор не раскрыта.

Чтобы облегчить процесс идентификации, Бюро расследований Джорджии создало портрет неизвестного человека, надеясь, что это поможет найти зацепки и побудит кого-нибудь предоставить информацию. По мере развития расследования полицейское управление Южного Фултона умоляет всех, кто знает об этом деле, связаться с ним и предоставить любые детали, которые могут помочь пролить свет на это загадочное открытие.

Если у вас есть какая-либо информация о неопознанных останках, найденных в Южном Фултоне, пожалуйста, свяжитесь с полицейским управлением Южного Фултона. Ваш вклад может сыграть важную роль в закрытии дела и предоставлении ответов близким жертвы.