Захватывающие новые возможности ждут тренеров в DLC Pokémon Scarlet and Violet's Indigo Disk

Долгожданное DLC Indigo Disk для Pokémon Scarlet и Violet принесет с собой волну новых функций, которые наверняка очаруют тренеров в регионе Палдеа. В отличие от предыдущего DLC, который давал краткие, но приятные побочные квесты, Indigo Disk, похоже, предлагает более существенное обновление всей игры.

Игроки перенесутся в Blueberry Academy региона Юнова, где они воссоединятся со студентами по обмену Кармином и Кираном, знакомыми персонажами из предыдущего DLC. Диск Индиго включает в себя возвращение стартовых покемонов всех предыдущих поколений и широкий выбор легендарных монстров, ранее недоступных в Scarlet и Violet. Кроме того, тренеры встретятся с новой «элитной четверкой» в великолепном подводном террариуме, посвященном исследованиям.

Хотя в трейлере не представлены какие-либо совершенно новые покемоны, он демонстрирует две захватывающие особенности: синхронную машину и расширенные возможности легендарных покемонов-ездников. После того, как игроки пройдут историю Индиго-Диска, Синхро-Машина позволяет им познавать мир с точки зрения своих покемонов, эффективно овладевая ими. Будучи синхронизированными покемонами, тренеры могут сражаться с дикими монстрами и исследовать окрестности, пока их человеческий характер остается неподвижным.

Механика полета, представленная в DLC, придает игровому процессу новое измерение. Тренеры теперь могут полностью летать на своих Корайдонах или Мирайдонах, расширяя возможности исследования в Скарлет и Вайолет. Чтобы вызвать ожидание выпуска Indigo Disk, Nintendo проводит розыгрыши загадочных подарков и рейды. У тренеров будет возможность добавить в свои составы Диалгу, Палкию, Даркрая и блестящего Лукарио. Кроме того, будет доступен бесплатный Мастербол, который, несомненно, вам пригодится.

Дополнение Indigo Disk гарантирует захватывающий игровой процесс благодаря своим уникальным функциям и расширенным возможностям игрового процесса. Приготовьтесь отправиться в новое приключение в регионе Палдеа: 14 декабря в полет отправится дополнение Pokémon Scarlet and Violet's Indigo Disk.