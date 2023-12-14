Покемон Скарлет и Вайолет: будьте готовы к приключениям

Приготовьтесь к новому захватывающему приключению в Pokémon Scarlet and Violet! До выхода долгожданной второй части дополнения «Скрытое сокровище нулевой зоны» осталось всего несколько часов. После успеха первой части «Бирюзовая маска» игроки теперь могут рассчитывать на захватывающее путешествие в «Диск индиго».

Чтобы разблокировать «Диск Индиго», игрокам необходимо сначала пройти как базовую игру, так и расширение «Бирюзовая маска». Этот сложный финальный контент предлагает новый уровень азарта для тех, кто исследовал каждый уголок Палдеи и ее окрестностей. Приготовьтесь глубже погрузиться в захватывающий сюжет региона Катаками, поскольку все разворачивается на ваших глазах.

Релиз «The Indigo Disk» запланирован на 10 утра по японскому стандартному времени, что в США соответствует 5:XNUMX по тихоокеанскому времени. Вот время выхода для разных часовых поясов:

– PST (стандартное тихоокеанское время): 5:00, 13 декабря.

– Центральное время (центральное время): 7:00, 13 декабря.

– Восточноевропейское время (восточное время): 8:00, 13 декабря.

Поскольку вы с нетерпением ожидаете релиза, сейчас самое время спланировать свою стратегию, собрать команду покемонов и подготовиться к эпическому приключению. В «Диске Индиго» вас ждут новые испытания, персонажи и сюрпризы. Нет лучшего времени, чтобы погрузиться в мир покемонов Скарлет и Вайолет.

Так что отметьте свои календари и приготовьтесь к незабываемым впечатлениям от покемонов. Обратный отсчет до выхода «The Indigo Disk» начался, и ажиотаж нарастает. Готовы ли вы обнаружить скрытые сокровища Зоны Ноль? Приготовьтесь отправиться в неповторимое путешествие в Pokémon Scarlet and Violet!