Новый вариант POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ теперь доступен в Индии

POCO, популярный бренд смартфонов, недавно выпустил в Индии новый вариант POCO M6 Pro. Последнее дополнение к линейке поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, предлагая пользователям больше мощности и места для хранения данных для повседневных нужд. Этот новый вариант дополняет ранее выпущенные варианты 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ, предоставляя клиентам еще больше возможностей при выборе устройства, соответствующего их требованиям.

Одной из выдающихся особенностей POCO M6 Pro является большая 6.79-дюймовая ЖК-панель с разрешением Full HD+. Дисплей обеспечивает плавную частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного ввода 240 Гц, обеспечивая плавность и интерактивность. Благодаря пиковой яркости 550 нит экран обеспечивает яркое и яркое изображение, улучшая общее впечатление от просмотра.

Что касается возможностей камеры, POCO M6 Pro может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины на задней панели. Такое сочетание позволяет пользователям делать потрясающие и детализированные фотографии, а 5-мегапиксельная фронтальная камера идеально подходит для селфи и видеозвонков.

Под капотом POCO M6 Pro работает процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC, обеспечивающий плавную работу и отзывчивость. Устройство работает на операционной системе Android 13 с MIUI 14, предлагая современный и эффективный пользовательский интерфейс.

Другие примечательные особенности POCO M6 Pro включают аккумулятор емкостью 5,000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев для дополнительной безопасности и удобства, а также разъем для наушников 3.5 мм для любителей аудио. Устройство также поддерживает звук Hi-Res и оснащено функцией инфракрасного дистанционного управления, что делает его универсальным вариантом для просмотра мультимедиа.

Вариант POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ стоит 14,999 2000 рупий и доступен исключительно на Flipkart. В качестве специальной рекламной акции POCO предлагает фиксированную мгновенную скидку в размере XNUMX рупий для владельцев кредитных карт HDFC и ICICI Bank, что делает ее еще более привлекательным вариантом для потенциальных покупателей.

FAQ:

Вопрос: Каковы характеристики варианта POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ?

Ответ: Вариант POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ оснащен 6.79-дюймовой ЖК-панелью, процессором Snapdragon 4 Gen 2 SoC, 50-мегапиксельной задней камерой, аккумулятором емкостью 5,000 мАч и работает на Android 13 с MIUI 14.

Вопрос: Сколько стоит вариант POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ?

Ответ: Вариант POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ стоит в Индии 14,999 XNUMX рупий.

Вопрос: Где я могу приобрести вариант POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ?

О: Вариант POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ доступен исключительно на Flipkart.

Вопрос: Есть ли скидка на вариант POCO M6 Pro 8 ГБ + 256 ГБ?

О: Да, POCO предлагает фиксированную мгновенную скидку в размере 2000 рупий для транзакций, совершенных с помощью банковских кредитных карт HDFC и ICICI.