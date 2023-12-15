POCO представляет свой последний смартфон с впечатляющими характеристиками

Недавно компания POCO расширила линейку своих смартфонов, представив долгожданную модель C65. Новое устройство демонстрирует ряд впечатляющих функций, которые наверняка очаруют энтузиастов технологий.

Одной из выдающихся особенностей POCO C65 является его элегантный и современный дизайн. Смартфон имеет характерный квадратный дизайн, оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и двумя кольцами задней камеры. Устройство также может похвастаться большим 6.74-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, обеспечивающим пользователям разрешение высокой четкости и впечатляющую частоту обновления 90 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass, обеспечивающим долговечность и спокойствие пользователей.

Под капотом POCO C65 установлен процессор MediaTek Helio G85, обеспечивающий быстрый отклик и удобство работы с пользователем. Благодаря универсальным вариантам хранения данных смартфон можно настроить с объемом оперативной памяти до 8 ГБ и объемом памяти до 256 ГБ с возможностью дальнейшего расширения с помощью специального слота для SD-карты. Устройство также оснащено прочным аккумулятором емкостью 5,000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 18 Вт.

С точки зрения возможностей камеры POCO C65 не разочаровывает. Он оснащен основной задней камерой на 50 МП в сочетании с макрообъективом на 2 МП, что позволяет пользователям делать потрясающие и детальные фотографии. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором, позволяющим пользователям делать четкие и впечатляющие селфи.

POCO C13 работает на базе операционной системы MIUI 14 на базе Android 65 и предлагает удобный интерфейс и плавную навигацию. Кроме того, устройство предлагает различные варианты подключения, включая USB-C, разъем для наушников 3.5 мм, поддержку Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

POCO C65 имеет доступную цену, что делает его привлекательным вариантом для потребителей. Он доступен в двух стильных цветах — пастельно-синем и матовом черном. Смартфон будет выпущен 18 декабря эксклюзивно на Flipkart. Клиенты могут получить мгновенную скидку в размере рупий. 1000 при использовании кредитных и дебетовых карт ICICI как для обычных транзакций, так и для транзакций EMI.

В целом, POCO C65 является впечатляющим дополнением к линейке бренда, предлагая ряд функций, которые наверняка удовлетворят пользователей смартфонов, ищущих высокую производительность и доступность.