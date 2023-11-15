Устройство дистанционного воспроизведения PS5, портал PlayStation, распродано из-за высокого спроса

Сегодня был выпущен долгожданный PlayStation Portal, портативное устройство, позволяющее пользователям играть в свои любимые игры для PS5 посредством удаленной игры. Однако, если вы не оформили предварительный заказ, вы можете столкнуться с трудностями при приобретении этого желанного устройства. Портал PlayStation Portal стоимостью 200 долларов служит единственной цели — потоковой передачи игр с PS5 через соединение Wi-Fi.

Доступность консоли была ограничена: сообщалось о ее распроданности в PlayStation Direct и различных сторонних розничных магазинах, таких как Amazon, Best Buy и GameStop. Sony даже посоветовала потенциальным покупателям «проверить наличие обновлений в начале декабря» на их веб-сайте.

Энтузиасты PlayStation обратились в Интернет, особенно к социальным сетям, таким как Twitter, чтобы выразить свое разочарование по поводу нехватки портала PlayStation. Многие пользователи выразили разочарование неудачными попытками приобрести устройство себе или в подарок. Спрос на PlayStation Portal настолько высок, что скальперы перепродают его на таких платформах, как eBay, по завышенным ценам, причем стоимость некоторых лотов достигает 300 долларов и более.

Этот дефицит и высокий спрос на PlayStation Portal отражает проблемы, с которыми столкнулась Sony при выпуске PS5 три года назад. В то время консоль было трудно найти, поскольку сторонние розничные продавцы быстро распродавали ее при пополнении запасов.

Несмотря на трудности с приобретением PlayStation Portal, отзывы первых пользователей были исключительно положительными. Пользователи считают, что это устройство предлагает значительные улучшения по сравнению с использованием телефона с насадкой-контроллером. Этот опыт был описан как безупречный и превзошедший все ожидания.

Для тех, кто все еще надеется приобрести портал PlayStation, некоторые советы и ресурсы могут помочь увеличить ваши шансы. IGN предоставляет руководство по покупке, которое обновляется всякий раз, когда устройство пополняется розничными продавцами. Кроме того, подписавшись на аккаунт IGN Deals в Твиттере, вы сможете быть в курсе событий, связанных с пополнением запасов на портале PlayStation.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое портал PlayStation?

О: PlayStation Portal — это портативное устройство, которое позволяет пользователям играть в игры для PS5 удаленно через соединение Wi-Fi.

Вопрос: Сколько стоит портал PlayStation?

О: PlayStation Portal продается по цене 200 долларов США.

Вопрос: Где я могу купить портал PlayStation?

О: В настоящее время устройство распродано в большинстве крупных розничных продавцов, но Sony посоветовала проверить их веб-сайт в начале декабря на наличие обновлений.

Вопрос: Почему билеты на портал PlayStation распроданы?

О: Высокий спрос на PlayStation Portal привел к ограничению его доступности: скальперы перепродают устройство по завышенным ценам на таких платформах, как eBay.

Вопрос: Чем портал PlayStation отличается от использования телефона с контроллером?

О: Первые обзоры показывают, что PlayStation Portal предлагает гораздо лучший и более удобный игровой процесс по сравнению с использованием телефона с контроллером.