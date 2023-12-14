Новые захватывающие игры выйдут на PlayStation Plus

Подписчиков PlayStation Plus в этом месяце ждет сюрприз: в каталог игр пополнится линейка новых захватывающих игр. От хитов-блокбастеров до уникальных инди-игр — каждый найдет что-то для себя. Давайте углубимся в детали:

Grand Theft Auto V

Приготовьтесь отправиться в захватывающее приключение в огромном открытом мире Лос-Сантоса в Grand Theft Auto V. Окунитесь в переплетающиеся истории Франклина, Майкла и Тревора, путешествуя по преступному миру. В недавно вышедшем обновлении GTA Online: The Chop Shop вы сможете построить собственную криминальную империю и выполнять новые захватывающие миссии.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Team Ninja представляет новый взгляд на культовую серию Final Fantasy в Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Присоединяйтесь к Джеку и его союзникам в их путешествии в мир темного фэнтези, сражаясь с силами Хаоса. Настройте свой стиль игры с помощью различного оружия и разблокируйте новые способности, чтобы побеждать врагов.

Мото GP23

Испытайте адреналин чемпионата MotoGP в Moto GP23. Выберите своего любимого гонщика и участвуйте в гонках против ИИ-соперников или бросьте вызов другим игрокам в режиме кросс-игры. Динамичная погода добавляет гонкам дополнительный уровень азарта и непредсказуемости.

Metal: Hellsinger

Наполовину человек, наполовину демон, станьте «Неизвестным» в Metal: Hellsinger и отправляйтесь в движимое местью путешествие по владениям Ада. В этом уникальном ритм-шутере в стиле хэви-метал вам придется стрелять в такт, чтобы получить максимальную отдачу. Уничтожайте полчища демонов и сражайтесь с могущественными боссами в эпических поединках.

Salt and Sacrifice

Ваша миссия как отмеченного инквизитора — выслеживать и уничтожать мошенников-магов в Salt and Sacrifice. Исследуйте коварный мир, полный ловушек и могущественных стражей. Объединитесь с партнером для совместной игры по сети или охотьтесь на соперников-инквизиторов, чтобы разгадать тайны королевства.

лунные шрамы

Отточите свои боевые навыки в Moonscars, сложном 2D-мире, наполненном действиями и опасностями. Сразитесь с безжалостной тьмой и преодолевайте препятствия и врагов с помощью своего меча и особых способностей. Каждая смерть — это урок, полученный на пути к тому, чтобы стать мастером-воином.

Mega Man 11

Мегамен вернулся! Испытайте классический 2D-платформер в Mega Man 11 с новым визуальным стилем. Используйте систему двойной передачи, чтобы повысить скорость и мощь Мегамена, а также преодолевать различные режимы и преодолевать препятствия.

Гигабаш

Gigabash предлагает хаотичный и креативный игровой процесс, вдохновленный классическими фильмами о кайдзю. Играйте за неистового Титана или за робота-охотника за Титанами и наносите сокрушительные удары по противникам. Нанесите достаточно хаоса, чтобы превратиться в ужасающую форму S-класса.

грязнить

Отправьтесь в быструю и беспощадную приключенческую ролевую игру в Грайме. Сокрушайте своих врагов живым оружием и пожирайте их останки, чтобы укрепить себя. Исследуйте захватывающую среду и раскройте тайны этого мира.

Tinykin

Присоединяйтесь к Майло в необычном приключении в Тиникине. Исследуя Землю, вы встретите множество необычных персонажей и решите головоломки, чтобы раскрыть секреты этого причудливого мира.

Благодаря такому разнообразию игр подписчикам PlayStation Plus есть чего ожидать в этом месяце. Являетесь ли вы поклонником экшена в открытом мире, напряженных сражений или атмосферных ролевых игр, для вас найдется игра, которая вам понравится. Не пропустите эти захватывающие игры!