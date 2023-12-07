PlayStation радует пользователей бесплатными эксклюзивными предметами коллекционирования

В декабре энтузиастов PlayStation ждет сюрприз: Sony вознаграждает геймеров рядом уникальных предметов коллекционирования за игру в избранные игры. Лучшая часть? Эти цифровые призы и модели можно приобрести без подписки PlayStation Plus.

Хотя призы PlayStation можно сравнить с достижениями Xbox или Steam, это специальное предложение включает в себя 3D-модели, которые открываются при выполнении определенных задач или достижении определенного игрового этапа в игре. Одной из выдающихся наград является восхитительная цифровая версия портативной консоли Sony PlayStation Portal. Несмотря на первоначальный скептицизм, этот чрезвычайно востребованный товар был распродан еще до его официального запуска, бросив вызов ожиданиям фанатов и доказав свою популярность.

Другие предлагаемые предметы коллекционирования вдохновлены новейшими популярными играми для PlayStation 4 и PlayStation 5. Представьте себе, что в вашей цифровой коллекции есть крутой звездолет из Destiny 2 или очаровательный миниатюрный механический динозавр из Horizon: Forbidden West. Те, кто ищет чего-то более причудливого, могут получить пушистые цифровые коллекционные носки, украшенные милыми кроличьими ушками, играя в Jusant, Wildmender, Outer Wilds или Skabma – Snowfall. Для самых смелых игроков, решивших сложные задачи, ждет коллекционная фигурка первого босса игры, Парадного мастера.

Эти невероятные награды можно получить совершенно бесплатно при условии соблюдения предварительных условий. Членство в PlayStation Plus не требуется, поэтому это эксклюзивное предложение для всех пользователей PlayStation.

Так что не упустите эту замечательную возможность пополнить свою цифровую коллекцию и отметить свои игровые достижения. Зайдите на портал PlayStation прямо сейчас и пожинайте плоды своего игрового мастерства.