Представляем расширенные возможности транскрипции в Pixel Recorder

Pixel Recorder, популярное приложение для транскрипции на базе Gemini Nano, получило значительное обновление, расширяющее его возможности транскрипции. В последней версии приложения, 4.2.20231031, представлена ​​новая функция под названием «Повторная расшифровка», которая позволяет пользователям создавать расшифровки на языках, которые в настоящее время не поддерживаются функцией Live Transcription.

Благодаря Transcribe пользователи снова могут получить доступ к широкому спектру языков для расшифровки своих аудиозаписей. Сюда входят такие языки, как бенгали, каннада, болгарский, кхмерский, китайский, корейский, малаялам, чешский, датский, португальский, голландский, русский, английский (с различными акцентами и регионами), свати, испанский, финский, шведский, французский, тамильский. , немецкий, сетсвана, хинди, турецкий, венгерский, тсонга, индонезийский, венда, итальянский, вьетнамский, японский и исихоса.

Чтобы снова использовать функцию транскрипции, пользователям просто нужно загрузить свою аудиозапись на серверы Google. Затем приложение использует стандартную технологию преобразования текста в речь Google для расшифровки звука на выбранном языке. В процессе транскрипции пользователи могут отслеживать ход выполнения с помощью карточки «Обработка» в приложении.

Важно отметить, что Transcribe снова нельзя использовать для улучшения качества существующих транскриптов. Эта функция специально разработана для создания новых расшифровок на языках, не поддерживаемых Live Transcription.

Предыдущее обновление Pixel Recorder привнесло в приложение несколько других полезных функций. Сюда входит возможность добавлять записи в избранное или отмечать их пометкой, выбирать предпочтения аудиоканала (моно или стерео), а также возможность «Определить язык» для меток говорящих.

Последняя версия Pixel Recorder с расширенными возможностями транскрипции теперь доступна для загрузки. Если вам нужно расшифровать аудиозаписи на разных языках или вы хотите воспользоваться другими функциями приложения, Pixel Recorder остается мощным инструментом для расшифровки и управления звуком.