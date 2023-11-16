Persona 6: мультиплатформенное чудо в процессе создания

Persona 6, долгожданная следующая часть серии Persona, призвана открыть новые горизонты благодаря одновременному выпуску на нескольких платформах. Эта революционная стратегия направлена ​​на то, чтобы вывести Persona 6 на беспрецедентный уровень продаж с амбициозной целью продаж в 5 миллионов копий в первый год.

Президент Sega Sammy Харуки Атами раскрыл этот революционный подход во время сессии вопросов и ответов о квартальных доходах компании с инвесторами. Представительный директор подчеркнул важность мультиплатформенного релиза, заявив, что это ключ к раскрытию всего потенциала игры. Atami верит, что, одновременно запуская игру на различных платформах по всему миру с первого дня, Persona 6 сможет добиться беспрецедентного успеха.

Опираясь на наследие предыдущих игр Persona, Atlus и Sega адаптируются к развивающейся игровой среде и международному спросу. Persona 5 Royal и ее ответвление Persona 5 Tactica уже проложили путь для этой мультиплатформенной стратегии, привлекая внимание геймеров на системах PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo. Поддерживая этот импульс, Persona 3 Reload, как подтверждено, последует этому примеру и выйдет на все платформы одновременно 2 февраля 2024 года.

Поскольку фанаты с нетерпением ждут выхода Persona 6, недавние слухи предполагают, что игра может включать в себя зеленую тему. Хотя подробностей пока мало, это интригующее предположение вызвало дополнительный ажиотаж среди сообщества Persona.

Благодаря инновационному мультиплатформенному выпуску и потенциальному тематическому изменению Persona 6 готова переосмыслить серию и привлечь более широкую аудиторию. Следите за обновлениями и будьте готовы отправиться в захватывающее приключение, наполненное личностями, как никогда раньше.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Каковы цели продаж Persona 6?

Цель — продать 5 миллионов копий Persona 6 в течение первого года выпуска.

Почему мультиплатформенный релиз важен для успеха Persona 6?

Президент Sega Sammy Харуки Атами считает, что одновременный выпуск на нескольких платформах имеет решающее значение для достижения цели продаж игры. Охватив более широкую аудиторию и выпустив игру на различных игровых системах по всему миру, Persona 6 может максимизировать свой потенциал успеха.

Будет ли Persona 6 продолжать мультиплатформенный подход предыдущих игр?

Да, Persona 6 пойдет по стопам предыдущих частей, запустившись одновременно на нескольких платформах. Atlus и Sega осознали ценность обслуживания разнообразного игрового сообщества и стремятся расширить охват серии Persona.