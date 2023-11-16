Новый отчет: Atlus ломает стереотипы, повышая зарплаты японским сотрудникам

Сообщается, что разработчик-издатель Atlus сделал неожиданный шаг, который противоречит текущим тенденциям на рынке труда, и повысил годовую зарплату своих японских сотрудников на 15 процентов. В то время как другие компании игровой индустрии страдают от увольнений и закрытия студий, Atlus инвестирует в своих сотрудников, стремясь привлечь и удержать таланты.

Atlus, создатель таких популярных игр, как Persona и Shin Megami Tensei, собирается увеличить базовую зарплату выпускников университетов с 257,000 300,000 иен до 1,981 15 иен (2024 доллар США) в месяц. Кроме того, начиная с апреля XNUMX года годовая зарплата всех сотрудников увеличится на XNUMX процентов. Этот шаг направлен на то, чтобы сделать Atlus более конкурентоспособной на глобальном уровне и создать среду, в которой сотрудники смогут преуспеть, имея стабильный доход.

Что отличает Atlus еще больше, так это ее план выплаты бонусов за производительность, финансируемых за счет прибылей по всему миру. Успех компании с такими играми, как Etrian Odyssey Nexus и Persona 5, дал ей признание и финансовые возможности для инвестирования в улучшение структуры вознаграждений и дальнейшего улучшения разработки игр и показателей продаж.

Преобладающая тенденция в игровой индустрии привела к волне увольнений и закрытию студий, виной тому экономические проблемы и другие оправдания. Однако решение Atlus уделить приоритетное внимание своим сотрудникам и реинвестировать прибыль в их благополучие отражает другой подход. Создание благоприятной и полезной рабочей среды может привести к повышению производительности и, в конечном итоге, к успеху.

Следует отметить, что зарплаты разработчиков игр в Японии, как правило, ниже, чем в США. По данным трекера вакансий Glassdoor, средняя зарплата японского разработчика игр составляет примерно 5,230,356 XNUMX XNUMX иен, что значительно меньше средней зарплаты разработчика в США. Несмотря на это, Atlus демонстрирует приверженность справедливому вознаграждению и ценит людей, которые вносят свой вклад в ее достижения.

Решение Atlus повысить зарплаты своим японским сотрудникам является похвальным шагом в правильном направлении. Надеемся, что другие компании отрасли примут это к сведению и последуют этому примеру, признавая, что инвестиции в своих сотрудников необходимы для долгосрочного успеха и роста. Пришло время сделать приоритетом благополучие и удовлетворение тех, кто делает возможными наши любимые игры.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Почему Atlus повышает зарплаты своим японским сотрудникам?

Ответ: Atlus стремится привлекать и удерживать таланты со всего мира, создавая более конкурентоспособную рабочую среду. Повышение заработной платы также обеспечит сотрудникам стабильный доход, позволяющий им работать максимально эффективно.

Вопрос: Как Atlus планирует дальнейшее повышение эффективности разработки игр и продаж?

Ответ: Atlus планирует выплачивать премии за производительность, финансируемые за счет прибыли по всему миру, реинвестируя свой финансовый успех обратно в свой бизнес.

Вопрос: Насколько зарплаты разработчиков игр в Японии сравнимы с зарплатами в США?

О: Зарплаты разработчиков игр в Японии значительно ниже, чем в США. Средняя зарплата японского разработчика игр составляет примерно 5,230,356 XNUMX XNUMX иен, что значительно меньше средней зарплаты разработчика в США.

Вопрос: Какое влияние могут оказать инвестиции в благополучие сотрудников на производительность компании?

Ответ: Создание благоприятной и полезной рабочей среды может привести к повышению производительности и общему успеху компании. Счастливые сотрудники часто более продуктивны и мотивированы работать лучше.