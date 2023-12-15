Новый ремейк Persona 3 выйдет на нескольких платформах в феврале

Atlus объявила о выпуске долгожданного ремейка популярной игры Persona 3. Новая версия под названием Persona 3 Reload выйдет 2 февраля для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. через Windows и Steam.

Одним из главных моментов недавно представленного видео Persona 3 Reload является культовая Бархатная комната, ключевое место в серии. В комнате будет работать Игорь, а роль возьмет на себя известный актер озвучивания Бин Симада (ранее озвученный покойным Исаму Танонака в оригинальной игре). Кроме того, Миюки Савасиро вернется, чтобы озвучить Элизабет.

В ремейке будет обновленная боевая система по сравнению с оригинальной игрой, а также «современная графика и игровой процесс». В ремейке также был улучшен звук: появилась совершенно новая английская озвучка. Atlus представила новый актерский состав английского дубляжа, который оживит персонажей в этой новой версии.

Игроки могут примерить на себя роль переведённого студента и погрузиться в тайны Тартара, часа, который существует «скрыто» между днями. Игра обещает захватывающий опыт, в котором игроки пробудят невероятные силы, будут сражаться за своих друзей и оставят неизгладимое впечатление в их воспоминаниях.

Стоит отметить, что Persona 3 Reload будет включать в себя контент из оригинальной версии Persona 3, но не будет содержать контент из Persona 3 FES и Persona 3 Portable, включая главного героя-женщину.

Первоначально выпущенная в 2006 году для PlayStation 2, Persona 3 завоевала преданных поклонников и побудила к выпуску дополнительных версий, таких как Persona 3 FES и Persona 3 Portable. Популярность франшизы вышла за рамки игр благодаря серии аниме-фильмов из четырех частей, премьера которой состоялась в период с 2013 по 2016 год.

Поклонники серии, несомненно, будут с нетерпением ждать запуска Persona 3 Reload, где они смогут вновь погрузиться в интригующий мир Persona.