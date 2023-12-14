Новое исследование показывает, что люди, а не климат, стали причиной сокращения численности крупных млекопитающих

Ученые уже давно спорят о том, является ли климат или деятельность человека причиной резкого сокращения популяций крупных млекопитающих за последние 50,000 XNUMX лет. Недавнее исследование Орхусского университета доказывает, что климат не может быть единственным объяснением.

Около 100,000 XNUMX лет назад первые люди мигрировали из Африки и адаптировались к различным ландшафтам по всему миру. Они преуспели в охоте на крупных животных, используя инновационные методы и оружие, чтобы успешно убивать даже самых опасных млекопитающих. К сожалению, за этот успех пришлось заплатить цену другим крупным видам млекопитающих.

Хорошо известно, что во время колонизации человека многие крупные виды вымерли. Новое исследование Орхусского университета показывает, что численность выживших крупных млекопитающих также резко сократилась. Изучая ДНК 139 ныне живущих видов крупных млекопитающих, исследователи обнаружили, что численность почти всех этих видов резко упала около 50,000 XNUMX лет назад.

По словам Йенса-Кристиана Свеннинга, руководителя Центра экологической динамики новой биосферы Датского национального исследовательского фонда, «за последние 800,000 100,000 лет земной шар колебался между ледниковыми периодами и межледниковыми периодами примерно каждые 50,000 XNUMX лет. Если бы климат был причиной, мы должны были бы увидеть большие колебания, когда климат менялся до XNUMX XNUMX лет назад. Но мы этого не делаем. Поэтому наиболее вероятным объяснением являются люди».

Споры о том, что стало причиной исчезновения или быстрого сокращения численности крупных млекопитающих, продолжаются уже десятилетия. Некоторые ученые связывают это с колебаниями климата, в то время как другие считают, что значительную роль сыграла человеческая охота. Окаменелости за последние 50,000 XNUMX лет показали сильную корреляцию между распространением современных людей и вымиранием крупных животных, предполагая, что климат не является главным фактором.

Новое исследование предоставляет дополнительные доказательства, анализируя ДНК ныне живущих млекопитающих, которые выжили, но не вымерли. Исследователи обнаружили сокращение популяций этих животных, что, по-видимому, связано с распространением человека, а не с изменением климата.

Достижения в технологии секвенирования ДНК позволили составить карту геномов многих видов. Исследователи использовали эти данные для анализа генетической истории 139 крупных млекопитающих. Доцент Юрай Бергман, ведущий исследователь, объясняет: «ДНК содержит много информации о прошлом… Группируя мутации и строя генеалогическое древо, мы можем оценить размер популяции конкретного вида с течением времени».

Это исследование дает ценную информацию о сокращении популяций крупных млекопитающих и подчеркивает значительное влияние человека на экосистему.