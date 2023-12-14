Хотя Канада может показаться идеальным местом для американцев, ищущих убежища от поляризованной политики и насилия с применением огнестрельного оружия, реальность далека от совершенства. Согласно иммиграционным данным, в период с 79,000 по 2015 год около 2023 XNUMX американцев подали заявки на получение статуса постоянного жителя Канады.

Для Махлены-Рэй Джонсон, чернокожей женщины, переехавшей в Канаду из Лос-Анджелеса, решение о переезде было вызвано желанием создать политически прогрессивную и безопасную среду для воспитания своих детей. Однако Джонсон быстро обнаружила, что Канада — не та утопия, которую она себе представляла. Хотя она ценила превосходную систему школьного образования и всеобщее здравоохранение в стране, она также столкнулась с проблемами.

Одной из основных проблем, с которыми столкнулся Джонсон и другие американцы, переехавшие в Канаду, были длинные очереди на получение медицинской помощи. Из-за пандемии неэкстренные процедуры были отложены, что привело к отставанию пациентов, ожидающих лечения. Сама Джонсон стала свидетельницей разочарования в системе здравоохранения, поскольку ее собственная мать уже 18 месяцев стояла в списке ожидания на замену тазобедренного сустава.

Кроме того, высокая стоимость жилья в Канаде оказалась еще одним препятствием для американских иммигрантов. Взлетевшие цены на жилье затруднили поиск доступного жилья для вновь прибывших, что создало нагрузку на их финансы.

Несмотря на эти проблемы, некоторые иммигранты по-прежнему находят в Канаде облегчение по сравнению с насилием, с которым они столкнулись в Соединенных Штатах. Хотя политический ландшафт, возможно, не идеален, они чувствуют себя в большей безопасности и защищенности в своих сообществах.

В заключение, хотя Канада может предложить привлекательные качества, такие как всеобщее здравоохранение и более политически прогрессивная среда, потенциальным иммигрантам важно осознавать проблемы, с которыми они могут столкнуться, включая длинные очереди на получение медицинской помощи и дорогой рынок жилья. Переезд в другую страну – важное решение, которое следует тщательно изучить и обдумать.