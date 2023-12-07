Подбородочные пингвины: мастера микроприема

Исследователи обнаружили удивительный режим сна среди антарктических пингвинов. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Science, эти пингвины спят более 10,000 XNUMX раз в день, каждый из которых длится около четырех секунд. Эта уникальная стратегия сна позволяет им быстро вздремнуть, одновременно заботясь о своих птенцах.

В исследовании, проведенном Центром нейронаучных исследований Лиона во Франции, использовался дистанционный мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для обнаружения изменений в активности мозга. Исследователи обнаружили, что этот четырехсекундный сон составляет около 11 часов сна в течение дня, что считается достаточным для родителей-пингвинов.

Исследование предполагает, что эти микродремы выполняют функцию сна и могут быть адаптацией к постоянной потребности в бдительности у родителей-пингвинов. Это первое исследование, продемонстрировавшее, что животное может эффективно функционировать при таких коротких периодах сна.

Хотя микросон наблюдался и у других видов, в том числе у людей, у пингвинов он все еще встречается относительно редко. Поль-Антуан Либурель, исследователь, участвовавший в исследовании, объяснил, что другие животные обычно испытывают микросон во время перехода к более консолидированному сну. Однако антарктические пингвины могут поддерживать эту фрагментацию сна без каких-либо видимых физиологических затрат, успешно выводя своих птенцов.

Старший редактор National Geographic Кристин Делл'Амор прокомментировала полученные результаты, заявив, что способность пингвинов спать 11 часов за счет микродремоты впечатляет. Делл'Амор подчеркнул актуальность этого исследования, подчеркнув, что всем родителям, независимо от биологической принадлежности, необходим сон.

Стоит отметить, что хотя этот режим сна работает для пингвинов, Либурель предостерегает от попыток имитировать этот фрагментированный сон у людей. Для оптимального функционирования людям требуются более длительные периоды сна. Однако было доказано, что минутный сон приносит пользу людям.

В целом, открытие уникальной стратегии сна антарктических пингвинов дает ценную информацию о том, как животные адаптируются в сложных обстоятельствах. Этот крошечный сон позволяет родителям-пингвинам сбалансировать свои обязанности и получить необходимый отдых даже в негостеприимных условиях Антарктиды.