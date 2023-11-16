Payday 3 сталкивается с проблемами, но держит курс на светлое будущее

Payday 3, долгожданный кооперативный шутер от Starbreeze, с момента своего запуска пережил неприятный старт. Проблемы с сервером и отсутствие связи привели к тому, что релиз был непростым, что вызвало разочарование среди фанатов. Однако, несмотря на эти неудачи, Payday 3 удалось привлечь впечатляющие 3.1 миллиона игроков за первые недели, отчасти благодаря ее доступности на Xbox Game Pass.

Несмотря на первоначальный всплеск количества игроков, популярность Payday 3 снизилась. Удивительно, но в настоящее время в Steam 10-летнюю Payday 2 играет больше геймеров, чем в ее преемницу. Это поднимает вопросы о долгосрочном успехе и устойчивости Payday 3.

Хотя запуск Payday 3, возможно, не оправдал ожиданий руководства, по данным Embracer Group, издателя игры, ей удалось окупить вложения в течение двух недель после выпуска. Однако компания ожидает, что текущий вклад Payday 3 будет ниже, чем ожидалось, во многом из-за негативного влияния проблемного запуска игры на вовлеченность игроков и продажи.

Несмотря на трудности, Starbreeze по-прежнему с оптимизмом смотрит на будущее Payday 3. Генеральный директор Тобиас Шегрен выразил гордость достижениями команды и подчеркнул большой интерес и первоначальные продажи, которые вызвала игра. Шегрен признал необходимость тщательного анализа, расследования и действий для решения проблем и восстановления доверия среди игроков.

Заглядывая в будущее, Payday 3 стремится принести максимальную пользу игрокам с помощью модели «игры как услуга». Игра перешла в фазу живого обслуживания, с упором на частое предоставление новых функций, контента и улучшений. В ноябре игроков ждут два новых бесплатных ограбления, а также новая анимация, оружие, скины и другие улучшения. Команда разработчиков уже начала работу над DLC на следующий год и планирует выпустить еще более захватывающие релизы.

Кроме того, Starbreeze сообщила, что команда, ответственная за базовую игру Payday 3, начала работу над новой совместной многопользовательской игрой под названием Project Baxter. Хотя подробностей мало, предполагается, что игра будет основана на культовом бренде и разворачиваться в совершенно новой среде, демонстрируя мастерство Starbreeze в совместной многопользовательской игре и рассказывании историй.

Payday 3, несомненно, сталкивается с трудностями, но благодаря преданной своему делу команде разработчиков и четкому видению будущего игры она готова преодолеть эти препятствия и предоставить своим преданным фанатам увлекательный и полезный опыт.

Часто задаваемые вопросы

1. С какими основными проблемами столкнулась Payday 3 во время запуска?

В Payday 3 возникли проблемы с сервером и отсутствие связи, что привело к разочаровывающему выпуску и снижению вовлеченности игроков.

2. Сколько игроков привлекла Payday 3 после запуска?

За первые недели Payday 3 привлекла 3.1 миллиона игроков, благодаря своей доступности на Xbox Game Pass.

3. Каково будущее направление Payday 3?

Payday 3 стремится принести максимальную пользу игрокам благодаря своей модели «игры как услуга», предоставляя частые обновления, новый контент и улучшения.

4. Пытается ли Payday 3 превзойти популярность своего предшественника?

Да, в настоящее время больше игроков активно играют в Payday 10 2-летней давности в Steam, чем в Payday 3.

5. Чего игрокам ожидать от Payday 3 в ближайшие месяцы?

Payday 3 представит два новых бесплатных ограбления, а также новую анимацию, оружие, скины и другие улучшения. Команда разработчиков работает над дополнительным загружаемым контентом в следующем году.