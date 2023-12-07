Начинается тестирование новой системы TAPP для оплаты проезда в режиме Tap-and-Go на PATH

Новая система оплаты проезда под названием TAPP (Total Access PATH Payment) будет протестирована на двух станциях, предлагая пассажирам удобство оплаты в одно касание с использованием дебетовых или кредитных карт с чипом или цифровых кошельков. Пилотная программа начнется в 10 часов утра во вторник с пятью турникетами на площади Журнала в Джерси-Сити и на 33-й улице в Манхэттене. Примечательно, что эта новая система в конечном итоге заменит текущие карты SmartLink и карты MetroCard с оплатой за поездку, которые использовали пассажиры PATH.

Система TAPP призвана обеспечить более быстрое, доступное и удобное обслуживание пассажиров. Исключив у пассажиров необходимость пополнять карты, система сэкономит драгоценное время в час пик и упростит процесс посадки как для постоянных пользователей, так и для посетителей системы PATH.

По словам представителя PATH Сета Стайна, внедрение системы TAPP будет осуществляться постепенно в течение периода от 12 до 18 месяцев. В течение этого периода внедрения существующее оборудование SmartLink и MetroCard будет продолжать работать, чтобы обеспечить плавный переход для пассажиров.

Председатель администрации порта Кевин О'Тул выразил стремление организации улучшить качество путешествий для клиентов. «Наши клиенты просили систему оплаты проезда в режиме «нажми и работай», и пилотный проект PATH этой новой технологии помогает создать беспрепятственный опыт, который открывает возможности для путешествий большему количеству пассажиров», — сказал О'Тул.

Кларель ДеГрафф, генеральный директор и директор PATH, также подчеркнула преимущества системы TAPP, заявив, что она сделает оплату проезда более быстрой и удобной. Директор Ассоциации регионального планирования Нью-Джерси Зои Болдуин высоко оценила усилия администрации порта и подчеркнула аспект экономии времени системы, отметив, что она предотвратит неловкие ситуации, связанные с инцидентами с низким балансом в час пик.

Поскольку система TAPP начинает тестирование, пассажиры PATH могут рассчитывать на будущее, когда оплата проезда будет осуществляться по принципу «нажми и работай», что обеспечит более плавное и удобное путешествие. Дирекция порта намерена реализовать общесистемное внедрение TAPP в ближайшие месяцы, предлагая модернизированное платежное решение для пассажиров PATH.