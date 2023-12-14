ФБР расследует угрозу рейсу из Орландо в Род-Айленд

ФБР в настоящее время расследует сообщение об угрозе в адрес рейса из Орландо, который был вынужден совершить вынужденную посадку в Джексонвилле. Инцидент произошел на рейсе 717 Breeze Airways, направлявшемся в международный аэропорт TF Green в Род-Айленде. Аварийная посадка была вызвана беспокойством пассажиров на борту.

По данным Breeze Airways, беспорядки начались с ссоры между двумя пассажирами, но быстро обострились, что было воспринято как угроза безопасности. Авиакомпания подчеркнула, что безопасность пассажиров является для них главным приоритетом, и они серьезно относятся к любым угрозам. Они полностью сотрудничают с правоохранительными органами в продолжающемся расследовании инцидента.

Первоначально после приземления в Джексонвилле ФБР заявило, что признаков реальной угрозы нет. Однако сейчас они активно работают со своими партнерами, чтобы обеспечить безопасность всех задействованных пассажиров. Точный характер угрозы и конкретные детали беспорядков не разглашаются.

Пассажирам перенаправленного рейса предоставляются ночлеги, а компания Breeze Airways организовала рейс в Провиденс на следующее утро. Авиакомпания стремится обеспечить беспрепятственное путешествие своих пассажиров до места назначения.

Поскольку расследование продолжается, в ближайшие дни, вероятно, появится больше подробностей. Следите за новостями 8-го канала благодаря нашим обновлениям в эфире и бесплатному мобильному приложению WFLA News Channel 8, чтобы быть в курсе последних событий по этому инциденту.