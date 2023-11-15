Ваша новая, новейшая статья: уникальные настольные игры, которые стоит попробовать

Ищете уникальную настольную игру, в которую можно играть с друзьями? Не смотрите дальше! Мы составили список менее известных, но невероятно увлекательных настольных игр, которые наверняка подарит вам часы развлечения. От соревновательных карточных игр до самостоятельных коробок с ролевыми играми — каждый найдет что-то для себя.

Боба Мастер

В Boba Master игроки соревнуются в том, чтобы создать пузырьковый чай раньше всех. Но это не так просто, как кажется. Инструментов мало, и игроки могут выполнять действия, только забирая карты у других игроков или в результате удачного розыгрыша. Игра динамична и полна сюрпризов, что делает ее отличной игрой для вечеринок для всех возрастов.

Чужое безумие

Alien Frenzy — это соревновательная карточная игра, в которой побеждает тот, кто умрет последним. Игроки должны подготовиться к вторжению инопланетян, разыгрывая карты из колоды снабжения. Как только появляется карта НЛО, начинается фаза вторжения. Игроки берут карты из колоды вторжения, надеясь сопоставить карты пришельцев с картами своих персонажей, чтобы активировать особые способности. Игра заканчивается, когда все карты персонажей уничтожены. Alien Frenzy — напряженная и стратегическая игра, которая держит игроков в напряжении до самого конца.

Без короля

Если вам нравятся игры стратегии и влияния, Kingless — идеальный выбор. Игроки сражаются, чтобы получить наибольшее влияние и стать королем гномов. Каждый ход игроки могут разыгрывать карты Гномов, Предметов или Событий, чтобы выполнять действия, которые помогут им получить влияние. Игра заканчивается, когда у игрока в игровой зоне оказывается шесть или более карт или когда колода заканчивается. Kingless — это игра ума и тактики, где каждое решение имеет значение.

Маленькие коробки

Для тех, кто любит настольные ролевые игры, Little Boxes предлагает четыре различных самостоятельных сценария ролевых игр. Каждая коробка имеет свою уникальную историю и жанр, что делает ее отличным выбором как для новичков, так и для опытных игроков в ролевые игры. Хотите ли вы стать странствующим торговцем, построить сообщество, исследовать заброшенную космическую станцию ​​или жить сверхъестественной жизнью, у Little Boxes есть для вас сценарий.

Эти настольные игры предлагают свежую и захватывающую альтернативу обычным популярным играм. Благодаря уникальной механике, захватывающим темам и возможности повторного прохождения эти игры обязательно стоит попробовать любому энтузиасту настольных игр.

FAQ

Вопрос: Могу ли я играть в эти игры большой компанией?

О: Да, в большинстве этих игр могут участвовать несколько игроков — от двух до десяти игроков, в зависимости от игры.

В: Где я могу купить эти игры?

О: Некоторые из этих игр можно приобрести на сайтах разработчиков, а другие можно приобрести на Kickstarter. Проверьте предоставленные ссылки для получения дополнительной информации.

В: Сколько времени нужно, чтобы играть в эти игры?

О: Время игры варьируется в зависимости от игры: от 15 минут до нескольких часов. Ориентировочное время игры см. в описаниях.

В: Подходят ли эти игры для детей?

О: Это зависит от игры. Некоторые игры могут иметь сложную механику или темы, которые больше подходят для игроков старшего возраста. Всегда проверяйте возрастные рекомендации, прежде чем играть с детьми.

источники:

– Игры Квокка: quokkagames.com

– Чужое безумие: Alienfrenzygame.com

– Без короля: two19.co