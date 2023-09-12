Год назад отдел Well+Being газеты The Washington Post начал свою миссию по предоставлению научно обоснованных рекомендаций для оптимального здоровья. Сосредоточив внимание на воспитании тела, разума и отношений, мы стремились дать читателям возможность сделать осознанный выбор в отношении своего здоровья. В честь этого юбилея мы подготовили подборку их лучших советов о том, как жить хорошо каждый день.

Один из таких советов бросает вызов идее о том, что 10,000 60 шагов в день — это золотой стандарт физической активности. Гретхен Рейнольдс, обозреватель «Your Move», предполагает, что в этом конкретном числе нет ничего волшебного. Новое исследование показывает, что для людей младше 8,000 лет наибольшая польза может быть получена при ежедневном подсчете шагов от 10,000 60 до 6,000 8,000. Для людей старше XNUMX лет порог был немного ниже: золотая середина для снижения риска смертности находилась между XNUMX и XNUMX шагов.

В свете этого открытия Well+Being предлагает семь советов по счетчикам шагов. Эти советы призваны помочь людям эффективно отслеживать свои шаги и включать больше физической активности в свою повседневную жизнь. Рекомендации включают постановку достижимых целей, постепенное увеличение количества шагов и использование таких технологий, как шагомеры или фитнес-трекеры. Следуя этим рекомендациям, люди могут оптимизировать свое физическое благополучие, не чувствуя себя перегруженными высокими показателями количества шагов.

Важно помнить, что благополучие – это нечто большее, чем просто физическое здоровье. Отдавая приоритет целостному здоровью и делая осознанный выбор, основанный на научных данных, люди могут вести полноценную и сбалансированную жизнь. Отдел Well+Being газеты The Washington Post продолжает публиковать статьи и советы, помогающие читателям достичь этой цели.

источник:

The Washington Post – отдел Well+Being