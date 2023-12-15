Непредсказуемые погодные условия приносят изменения в Центральную Флориду

Внезапное изменение погодных условий привело к колебаниям температуры по всей Центральной Флориде. В то время как вечером в среду температура упала до 30, 40 и 50 градусов, жители Орландо испытали немного более мягкий минимум - в середине 40 градусов. Целесообразно подготовиться к более холодным условиям, одевшись в несколько слоев одежды, прежде чем выйти на улицу в среду вечером.

В округе Мэрион, с другой стороны, ожидается еще более прохладная погода: будут объявлены морозы, поскольку температура упадет до 30 градусов. Однако по ходу рабочей недели будет постепенно повышаться температура во второй половине дня, сопровождаемая большим количеством солнечного света в четверг и пятницу.

В четверг днем ​​температура снова поднимется до 60 и 70 градусов. По мере приближения утра пятницы в Центральной Флориде можно ожидать прохладного начала мероприятия «Поделись своим Рождеством», когда температура упадет до 40-50 градусов. Тем не менее, наличие солнечного света и юго-восточного ветра помогут прогреться до 70-XNUMX градусов в течение дня, что обеспечит приятный день с обильным солнечным светом.

Прогнозируется, что выходные начнутся на более теплой ноте: температура достигнет 70-80 градусов и XNUMX-х градусов. Хотя в субботу возможны отдельные дожди или два, общий прогноз остается солнечным и сухим.

Однако в воскресенье днем ​​ожидаются изменения, поскольку к региону приближается следующий холодный фронт. Днем и вечером ожидается кратковременный дождь и гроза. К вечеру воскресенья дождь прекратится, что приведет к сухому началу рабочей недели в понедельник. Ожидайте сочетание солнца и облаков, а также отсутствие дождя. Холодный фронт в воскресенье приведет к более прохладной температуре, которая упадет до 60 и 70 градусов.

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