Новые функции и улучшения дизайна: знакомство с Oppo ColorOS 14

Oppo, известный производитель смартфонов, представляет ColorOS 14, свою новейшую мобильную операционную систему. ColorOS 14, созданная на базе Android 14, будет доступна на телефонах Oppo по всему миру. Первоначально релиз будет ориентирован на флагманские модели, такие как Find N2 Flip, и постепенно распространится на более доступные варианты, включая Reno 10. В октябре была запущена публичная бета-версия ColorOS 14 для серии Find X5 и других совместимых моделей.

ColorOS 14 представляет ряд инновационных функций на базе искусственного интеллекта, напоминающих те, что есть в Google Pixel 8. Например, функция SmartTouch позволяет пользователям легко выбирать и собирать различные типы контента, такие как текст, изображения и видео, в Закрепите файлы или объедините их в одну заметку, используя простые жесты выбора и перетаскивания. Еще одним примечательным дополнением является Smart Image Matting, позволяющий кадрировать несколько объектов из одного изображения или приостановленного видео.

Чтобы улучшить удобство использования и продлить срок службы батареи, Oppo внедрила интеллектуальную зарядку, которая автоматически регулирует ток зарядки в зависимости от состояния использования телефона. Это помогает предотвратить ненужный износ батареи, обеспечивая оптимальную производительность с течением времени. Кроме того, функция конфиденциальности Oppo на основе искусственного интеллекта AutoPixelate, представленная в ColorOS 13, автоматически пикселизирует конфиденциальную информацию, такую ​​как имена и номера телефонов, на скриншотах, прежде чем поделиться ею.

Что касается производительности, Oppo подчеркивает три ключевые функции своего Trinity Engine: активизация ПЗУ, активизация ОЗУ и активизация ЦП. ROM Vitalization использует сжатие файлов и приложений для экономии до 20 ГБ памяти. RAM Vitalization оптимизирует использование оперативной памяти, повышая общую скорость системы, а CPU Vitalization повышает вычислительную мощность для более плавной работы.

Опираясь на успех ColorOS 13, Oppo продолжает эволюцию дизайна с ColorOS 14. Как и OnePlus OxygenOS, эстетика Oppo Aquamorphic — дизайн, вдохновленный водой, — перенесена в последнее обновление. Кроме того, ColorOS 14 представляет новую коллекцию мелодий для звонков, сигналов тревоги и уведомлений, добавляя персонализации пользовательскому интерфейсу.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое ColorOS 14?

О: ColorOS 14 — это новейшая мобильная операционная система, разработанная Oppo для своих смартфонов по всему миру.

Вопрос: Каковы некоторые примечательные особенности ColorOS 14?

Ответ: ColorOS 14 предлагает множество функций на базе искусственного интеллекта, включая SmartTouch для выбора и организации контента, Smart Image Matting для обрезки объектов, Smart Charging для оптимизации использования аккумулятора и AutoPixelate для защиты конфиденциальности.

Вопрос: Как Trinity Engine повышает производительность?

О: Trinity Engine, представленный в ColorOS 14, включает в себя обновление ПЗУ для экономии памяти, обновление ОЗУ для повышения скорости и обновление ЦП для более плавной работы.

Вопрос: Какие улучшения дизайна предлагает ColorOS 14?

О: ColorOS 14 основывается на эстетике Aquamorphic, представленной в ColorOS 13, обеспечивая дизайн, вдохновленный водой. Также представлены новые мелодии звонков, сигналов тревоги и уведомлений.

Вопрос: Когда будет доступна ColorOS 14?

Ответ: ColorOS 14 будет распространяться по всему миру, начиная с флагманских телефонов, таких как Find N2 Flip, и заканчивая бюджетными предложениями, такими как Reno 10. Публичная бета-версия была запущена в октябре для совместимых моделей.