Oppo представляет ColorOS 14: новую эру в операционных системах для смартфонов

Oppo, ведущий китайский производитель смартфонов, официально объявил о глобальном выпуске ColorOS 14, передовой операционной системы на базе Android 14. Это долгожданное обновление содержит множество изменений и представляет новые функции, которые призваны революционизировать пользовательский опыт.

Одной из ключевых особенностей ColorOS 14 является обновленный дизайн Aquamorphic. Опираясь на успех языка дизайна ColorOS 13, Oppo оптимизировала эту функцию, добавив новые звуковые эффекты, цветовые системы и интерактивные элементы. Пользователи могут рассчитывать на расширенные возможности смартфона с десятью наборами мелодий на тему Aquamorphic для звонков, сигналов тревоги и уведомлений. Кроме того, были включены семь глобальных звуковых дизайнов пользовательского интерфейса, чтобы обеспечить захватывающее звучание на всех устройствах Oppo.

Введение обновленной системы Aquamorphic Coloring — еще одно примечательное дополнение к ColorOS 14. Эта инновационная функция адаптируется к состоянию смартфона, времени и контенту на экране. Интегрируя общие формы взаимодействия в пузырьки, капсулы и расширяющиеся панели, Oppo позволяет информации беспрепятственно передаваться и объединяться без особых усилий с минимальными помехами, обеспечивая тем самым интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

ColorOS 14 также уделяет большое внимание устойчивому развитию и экологическому сознанию. Новый постоянно включенный дисплей GO Green повышает осведомленность об изменении климата и способствует защите окружающей среды. Более того, Oppo включила в новейшее программное обеспечение множество функций на основе искусственного интеллекта. Функция Smart Touch на базе искусственного интеллекта позволяет пользователям быстро и легко выбирать и объединять различные типы контента, такие как текст, изображения и видео, в одну заметку.

Для повышения производительности новая файловая док-станция на интеллектуальной боковой панели позволяет беспрепятственно обмениваться контентом между приложениями с помощью разделенного экрана, плавающих окон или самой док-станции. File Dock автоматически сохраняет контент и обеспечивает синхронизацию между различными устройствами, такими как смартфоны и планшеты.

Кроме того, в ColorOS 14 представлена ​​функция Smart Image Matting, новаторская функция, которая позволяет пользователям вырезать несколько объектов из одного изображения или приостановленного видео. Пользователи могут редактировать эти вырезки в File Pocket, File Dock и в режиме разделенного экрана, а также делиться ими с друзьями или использовать их для персонализации обоев и плакатов.

Кроме того, механизм Trinity Engine в ColorOS 14 оптимизирует производительность смартфона за счет эффективного управления вычислительными ресурсами, памятью и хранилищем. Благодаря обновлению ПЗУ, обновлению ОЗУ и обновлению ЦП пользователи могут наслаждаться более плавной и стабильной работой.

Наконец, ColorOS 14 объединяет расширенные возможности конфиденциальности Android 14 и представляет инновационную функцию под названием Picture Keeper. Эта функция не позволяет приложениям злоупотреблять разрешениями на доступ к фотографиям и видео пользователей, запрашивая доступ к разрешениям каждый раз, когда включается новое управление разрешениями.

Выпустив ColorOS 14 по всему миру, Oppo продолжает демонстрировать свою приверженность инновациям и ориентированному на пользователя дизайну. Благодаря своим уникальным функциям и акценту на экологичность и защиту конфиденциальности ColorOS 14 знаменует собой новую эру в операционных системах для смартфонов.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли обновить мое устройство Oppo до ColorOS 14?

ColorOS 14 изначально доступна для избранных пользователей Oppo Find N2 Flip в выбранных регионах. Однако ожидается, что в ближайшем будущем Oppo выпустит обновление для большего количества устройств. Следите за объявлениями Oppo относительно вашего конкретного устройства.

2. Каковы ключевые особенности ColorOS 14?

ColorOS 14 представляет оптимизированный дизайн Aquamorphic, интеллектуальные функции на базе искусственного интеллекта, улучшенную защиту конфиденциальности и улучшенные инструменты повышения производительности. Он также содержит обновления для Always-On Display, дизайна взаимодействия и возможностей редактирования изображений.

3. Могу ли я настроить свои мелодии звонка и уведомления с помощью ColorOS 14?

Да, ColorOS 14 предлагает десять наборов рингтонов на тему Aquamorphic для звонков, сигналов будильника и уведомлений. Вы можете выбрать один из этих вариантов, чтобы персонализировать качество звука вашего устройства.

4. Повышает ли ColorOS 14 производительность моего устройства Oppo?

ColorOS 14 включает в себя Trinity Engine, который эффективно управляет вычислительными ресурсами, памятью и хранилищем. Цель этого улучшения — обеспечить более плавную и стабильную работу вашего устройства Oppo.

5. Как ColorOS 14 уделяет приоритетное внимание конфиденциальности?

ColorOS 14 объединяет базовые возможности Android 14 по обеспечению конфиденциальности и представляет Picture Keeper. Эта функция не позволяет приложениям злоупотреблять разрешениями на доступ к вашим фотографиям и видео, обеспечивая вашу конфиденциальность и безопасность.