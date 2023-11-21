OnePlus Buds 3: взгляд на наушники следующего поколения

Год подходит к концу, индустрия мобильных технологий гудит в ожидании скорого выпуска последнего флагманского устройства OnePlus, OnePlus 12. Но похоже, что OnePlus приготовила для своих поклонников нечто большее. Согласно недавним сообщениям, OnePlus Buds 3 появились на сайтах сертификации, что указывает на то, что компания готовится выпустить наушники следующего поколения.

Хотя списки сертификации не раскрывают подробных спецификаций, они дают некоторую интригующую информацию о предстоящих Buds 3. Чертежи, представленные на веб-сайте сертификации FCC, совпадают с ранее просочившимися рендерами, что говорит о том, что OnePlus остается верным представленному языку дизайна. с OnePlus Buds Pro 2 в начале этого года.

Что касается возможностей зарядки, Buds 3 будет поставляться в чехле с аккумулятором емкостью 520 мАч, поддерживающим входную мощность 4.5 Вт и выходную мощность 1.2 Вт. Сами наушники будут питаться от аккумулятора емкостью 58 мАч. Хотя конкретное время автономной работы не подтверждено, предполагается, что Buds 3 будут предлагать производительность, аналогичную Buds Pro 2, обеспечивая до 9 часов работы без активного шумоподавления (ANC), а общий срок службы батареи в корпусе составит 33 часа. Ожидается, что с активированным ANC наушники будут работать в течение 6 часов, а в футляре — до 22 часов. Кроме того, поддержка быстрой зарядки позволит прослушивать музыку в течение 5 часов всего за 10 минут.

Любители качества звука будут рады узнать, что, по слухам, Buds 3 оснащены низкочастотным динамиком диаметром 10.4 мм и высокочастотным динамиком диаметром 6 мм, обеспечивающими насыщенное звучание. Ожидается, что, как и его предшественник, Buds 3 будет иметь поддержку ANC 48 дБ, что обеспечит спокойное и захватывающее впечатление от прослушивания. Кроме того, эти наушники будут иметь степень защиты от воды и пыли IP55, обеспечивая долговечность при ежедневном использовании, а корпус будет иметь степень защиты IPX4.

OnePlus Buds 3, скорее всего, дебютируют вместе с OnePlus 12, следуя тенденции OnePlus выпускать наушники вместе с флагманскими смартфонами. Ожидается, что официальное представление состоится в Китае в следующем месяце, а глобальный релиз ожидается в январе 2024 года, следуя обычной схеме OnePlus: выпуск сначала в Китае, а затем глобальный запуск.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Когда выйдет OnePlus Buds 3?

Ожидается, что OnePlus Buds 3 будут официально представлены в Китае в следующем месяце, а глобальный релиз состоится в январе 2024 года.

2. Каковы характеристики зарядки Buds 3?

Buds 3 будет поставляться в корпусе с аккумулятором емкостью 520 мАч, поддерживающим входную мощность 4.5 Вт и выходную мощность 1.2 Вт. Сами наушники будут питаться от аккумулятора емкостью 58 мАч.

3. Каково время автономной работы OnePlus Buds 3?

Хотя конкретные данные о времени автономной работы не подтверждены, предполагается, что Buds 3 будут предлагать производительность, аналогичную Buds Pro 2, с до 9 часов использования без ANC и общим временем автономной работы 33 часа с чехлом. Ожидается, что с активированным ANC наушники будут работать в течение 6 часов, а в футляре — до 22 часов.

4. Какие аудиофункции будут в Buds 3?

По слухам, OnePlus Buds 3 будет оснащен низкочастотным динамиком диаметром 10.4 мм и высокочастотным динамиком диаметром 6 мм для высококачественного воспроизведения звука. Ожидается, что они также будут включать поддержку активного шумоподавления (ANC) 48 дБ.

5. Будут ли Buds 3 защищены от воды и пыли?

Да, Buds 3 будет иметь степень защиты IP55 от воды и пыли, что обеспечит долговечность при ежедневном использовании. Корпус будет иметь рейтинг IPX4.

Примечание. Информация, представленная в этой статье, основана на утечках и неподтвержденных сообщениях. Официальные подробности могут отличаться на момент выпуска продукта.