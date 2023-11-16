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Новое обновление OxygenOS 14 для OnePlus 11 представляет захватывающие функции

ByГабриэль Бота

16 ноября, 2023
Новое обновление OxygenOS 14 для OnePlus 11 представляет захватывающие функции

OnePlus 11, известный своими передовыми технологиями и удобным интерфейсом, недавно стал первым телефоном, не принадлежащим Google, получившим долгожданное бета-обновление Android 14. Опираясь на этот успех, OnePlus выпустила стабильное обновление Android 14 для пользователей OnePlus 11 в Индии, добавив на устройство новейшую версию OxygenOS 14.

Обновление, которого с нетерпением ждали энтузиасты OnePlus, включает в себя множество новых функций и улучшений, повышающих удобство использования. OnePlus объявила о выпуске OxygenOS 14 на своем форуме, выразив желание представить ее пользователям OnePlus 11.

В обновлении представлен Fluid Cloud — революционный способ взаимодействия, который позволяет пользователям просматривать актуальную информацию в меняющихся формах. Благодаря Fluid Cloud пользователи теперь могут с легкостью проверять состояние подключения устройств в своей учетной записи благодаря добавленной поддержке нескольких устройств.

Еще одним примечательным дополнением является функция File Dock, позволяющая пользователям легко переносить контент между приложениями и устройствами простым перетаскиванием. Content Extraction — еще одно ценное дополнение, которое позволяет распознавать и извлекать текст и изображения с экрана одним касанием, что повышает эффективность задач.

Кроме того, в обновлении представлена ​​функция Smart Cutout, которая расширяет возможности редактирования фотографий за счет отделения нескольких объектов от фона. Пользователи могут легко копировать или делиться этими объектами, обеспечивая творческий подход и гибкость в своих фотографиях.

Кроме того, обновление включает в себя значительные улучшения Shelf, такие как дополнительные рекомендации виджетов, что делает его универсальным инструментом для пользователей, позволяющим организовывать и получать доступ к часто используемым приложениям и информации.

С точки зрения безопасности и конфиденциальности обновление улучшает управление разрешениями, связанными с фото и видео, обеспечивая более безопасный доступ приложений к личному контенту пользователей.

Оптимизация производительности также является ключевым моментом обновления: улучшения повышают стабильность системы, скорость запуска приложений и общую плавность анимации.

С новым обновлением OxygenOS 14 пользователи OnePlus 11 теперь также могут насладиться обновленным дизайном Aquamorphic Design, предлагающим более комфортную и визуально приятную цветопередачу. Системная анимация стала еще более плавной, предоставляя пользователям удобный и приятный интерфейс.

Кроме того, OnePlus представила функцию Always-On Display (AOD) для отслеживания выбросов углекислого газа, которая визуализирует количество выбросов углекислого газа, сэкономленных, когда пользователи предпочитают ходить пешком, а не водить машину. Это инновационное дополнение соответствует приверженности OnePlus к устойчивому развитию и дает пользователям возможность делать экологически сознательный выбор.

В целом, новое обновление OxygenOS 14 для OnePlus 11 обогащает пользовательский опыт благодаря широкому спектру интересных функций, улучшенной производительности и улучшенному эстетическому дизайну. OnePlus продолжает выполнять свои обещания по предоставлению передовых технологий и инновационных решений своей лояльной пользовательской базе.

FAQ

Вопрос: Какой телефон первым получил бета-обновление Android 14 не от Google?
Ответ: OnePlus 11.

Вопрос: Какие новые функции представлены в обновлении OxygenOS 14?
О: В обновлении представлены Fluid Cloud, поддержка нескольких устройств, File Dock, извлечение контента, Smart Cutout, улучшенная полка, улучшенные меры безопасности и конфиденциальности, оптимизация производительности, обновленный Aquamorphic Design и AOD для отслеживания выбросов углерода.

Вопрос: Где доступно стабильное обновление Android 14 для пользователей OnePlus 11?
О: Стабильное обновление Android 14 в настоящее время доступно для пользователей OnePlus 11 в Индии.

Вопрос: Какова цель функции отслеживания выбросов углерода AOD?
Ответ: Функция AOD для отслеживания выбросов углекислого газа визуализирует сокращение выбросов углекислого газа, когда пользователи предпочитают ходить пешком, а не водить машину, что способствует устойчивому развитию и экологически чистому выбору.

Вопрос: Существуют ли какие-либо предварительные условия для установки обновления OxygenOS 14?
О: Перед установкой обновления рекомендуется иметь уровень заряда батареи выше 30% и иметь как минимум 5 ГБ свободного места.

By Габриэль Бота