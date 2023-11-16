Новое обновление OxygenOS 14 для OnePlus 11 представляет захватывающие функции

OnePlus 11, известный своими передовыми технологиями и удобным интерфейсом, недавно стал первым телефоном, не принадлежащим Google, получившим долгожданное бета-обновление Android 14. Опираясь на этот успех, OnePlus выпустила стабильное обновление Android 14 для пользователей OnePlus 11 в Индии, добавив на устройство новейшую версию OxygenOS 14.

Обновление, которого с нетерпением ждали энтузиасты OnePlus, включает в себя множество новых функций и улучшений, повышающих удобство использования. OnePlus объявила о выпуске OxygenOS 14 на своем форуме, выразив желание представить ее пользователям OnePlus 11.

В обновлении представлен Fluid Cloud — революционный способ взаимодействия, который позволяет пользователям просматривать актуальную информацию в меняющихся формах. Благодаря Fluid Cloud пользователи теперь могут с легкостью проверять состояние подключения устройств в своей учетной записи благодаря добавленной поддержке нескольких устройств.

Еще одним примечательным дополнением является функция File Dock, позволяющая пользователям легко переносить контент между приложениями и устройствами простым перетаскиванием. Content Extraction — еще одно ценное дополнение, которое позволяет распознавать и извлекать текст и изображения с экрана одним касанием, что повышает эффективность задач.

Кроме того, в обновлении представлена ​​функция Smart Cutout, которая расширяет возможности редактирования фотографий за счет отделения нескольких объектов от фона. Пользователи могут легко копировать или делиться этими объектами, обеспечивая творческий подход и гибкость в своих фотографиях.

Кроме того, обновление включает в себя значительные улучшения Shelf, такие как дополнительные рекомендации виджетов, что делает его универсальным инструментом для пользователей, позволяющим организовывать и получать доступ к часто используемым приложениям и информации.

С точки зрения безопасности и конфиденциальности обновление улучшает управление разрешениями, связанными с фото и видео, обеспечивая более безопасный доступ приложений к личному контенту пользователей.

Оптимизация производительности также является ключевым моментом обновления: улучшения повышают стабильность системы, скорость запуска приложений и общую плавность анимации.

С новым обновлением OxygenOS 14 пользователи OnePlus 11 теперь также могут насладиться обновленным дизайном Aquamorphic Design, предлагающим более комфортную и визуально приятную цветопередачу. Системная анимация стала еще более плавной, предоставляя пользователям удобный и приятный интерфейс.

Кроме того, OnePlus представила функцию Always-On Display (AOD) для отслеживания выбросов углекислого газа, которая визуализирует количество выбросов углекислого газа, сэкономленных, когда пользователи предпочитают ходить пешком, а не водить машину. Это инновационное дополнение соответствует приверженности OnePlus к устойчивому развитию и дает пользователям возможность делать экологически сознательный выбор.

В целом, новое обновление OxygenOS 14 для OnePlus 11 обогащает пользовательский опыт благодаря широкому спектру интересных функций, улучшенной производительности и улучшенному эстетическому дизайну. OnePlus продолжает выполнять свои обещания по предоставлению передовых технологий и инновационных решений своей лояльной пользовательской базе.

FAQ

Вопрос: Какой телефон первым получил бета-обновление Android 14 не от Google?

Ответ: OnePlus 11.

Вопрос: Какие новые функции представлены в обновлении OxygenOS 14?

О: В обновлении представлены Fluid Cloud, поддержка нескольких устройств, File Dock, извлечение контента, Smart Cutout, улучшенная полка, улучшенные меры безопасности и конфиденциальности, оптимизация производительности, обновленный Aquamorphic Design и AOD для отслеживания выбросов углерода.

Вопрос: Где доступно стабильное обновление Android 14 для пользователей OnePlus 11?

О: Стабильное обновление Android 14 в настоящее время доступно для пользователей OnePlus 11 в Индии.

Вопрос: Какова цель функции отслеживания выбросов углерода AOD?

Ответ: Функция AOD для отслеживания выбросов углекислого газа визуализирует сокращение выбросов углекислого газа, когда пользователи предпочитают ходить пешком, а не водить машину, что способствует устойчивому развитию и экологически чистому выбору.

Вопрос: Существуют ли какие-либо предварительные условия для установки обновления OxygenOS 14?

О: Перед установкой обновления рекомендуется иметь уровень заряда батареи выше 30% и иметь как минимум 5 ГБ свободного места.