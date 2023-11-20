Факты и советы по наблюдению за впечатляющим метеорным потоком Близнецы

Любители астрономии и звездочеты с нетерпением ожидают прибытия одного из самых ярких и надежных метеорных потоков года – Геминид. С сегодняшнего дня и до 24 декабря у наблюдателей будет возможность стать свидетелями впечатляющего проявления до 120 ярко-желтых полос в час. Давайте углубимся в некоторые ключевые факты и советы, как насладиться этим космическим явлением.

Когда и где смотреть

Пик метеорного потока Геминиды ожидается с 13 по 14 декабря, хотя активность можно будет наблюдать с настоящего момента и до 24 декабря. В отличие от других метеорных потоков, Геминиды хорошо видны рано вечером, что делает их идеальными для юных звездочетов, у которых могут возникнуть трудности. допоздна. Просто найдите место вдали от городских огней и уличных фонарей, наденьте теплую одежду и возьмите с собой уютное одеяло или шезлонг. Встаньте лицом на юг и посмотрите на ночное небо.

Происхождение и интересные факты

В отличие от большинства метеорных потоков, исходящих от комет, Геминиды исходят от астероида под названием 3200 Фаэтон. Ученые полагают, что этот астероид раскололся из-за вращательных напряжений, выбросив в Солнечную систему миллиарды тонн пыли и мусора. Интересно, что орбита 3200 Фаэтона приближает его к Солнцу, что приводит к его мифологическому тезке – греческому персонажу, который управлял колесницей бога солнца Гелиоса.

Геминиды прошли долгий путь с момента своего скромного зарождения в середине 1800-х годов, когда в час было видно всего от 10 до 20 метеоров. Теперь, при оптимальных условиях, зрители могут стать свидетелями удивительных 120 метеоров в час во время его пика.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Могу ли я увидеть метеорный поток Геминиды из любой точки мира?

Ответ: Да, Геминиды видны по всему земному шару, поэтому где бы вы ни находились, вы сможете насладиться этим небесным зрелищем.

Вопрос: Что вызывает метеоритные дожди?

Ответ: Метеоритные дожди возникают, когда Земля пересекает следы обломков, оставленные кометами или астероидами. Когда эти маленькие небесные объекты входят в нашу атмосферу, они распадаются и создают красивые полосы света.

Вопрос: Как мне сделать лучшие фотографии метеорного потока Геминиды?

О: Чтобы сделать потрясающие фотографии, установите камеру на штатив с широкоугольным объективом, установите высокое значение ISO и поддерживайте длительную выдержку. Будьте терпеливы и сделайте несколько снимков, чтобы увеличить свои шансы поймать метеор.

Метеорный поток Геминиды предлагает великолепную возможность поразмыслить о чудесах космоса. Так что пометьте свои календари, соберитесь и приготовьтесь восхищаться небесным фейерверком.

[Источник: США СЕГОДНЯ]