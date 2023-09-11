Последняя информация об AWS re:Invent 2023, платформах потоковой передачи и IPO Arm

В мире технологических событий быстро приближается выставка AWS re:Invent 2023, и отраслевой аналитик theCUBE Джон Ферриер прогнозирует, что нас ждут некоторые интересные разработки. Furrier ожидает, что основное внимание будет уделено высокопроизводительным вычислениям, поддержке графических процессоров и более четкой истории данных от AWS. Однако он также задается вопросом о будущем экосистемы, окружающей AWS, и о том, сможет ли она достичь новых высот. В прошлом на подобных мероприятиях Фурриер критиковал монетизацию Amazon своей экосистемы.

Когда дело доходит до потоковых платформ, Фурриер считает, что ключ к успеху заключается в интеграции и устранении переключения контекста. Он предполагает, что преимущество будет иметь платформа, которая сможет лучше всего интегрироваться с биллинговыми системами и обеспечить удобство работы с пользователем. Фурриер также рассказывает о недавнем интервью, которое он дал с директором по информационной безопасности компании Prime Video, и подчеркивает его важность для AWS Startup Showcase.

Затем обсуждение переходит к планам Arm по IPO. Arm Holdings PLC, британский разработчик микросхем, планирует привлечь почти $4.87 млрд в ходе предстоящего публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Аналитик Альби Аманкона из глобальной исследовательской компании Third Bridge выразил обеспокоенность по поводу способности Arm извлечь выгоду из текущей тенденции в области искусственного интеллекта, поскольку большая часть доходов Arm поступает от мобильных устройств. Однако Ферриер и его со-аналитик Дэйв Велланте категорически не согласны с этой точкой зрения. Они считают, что архитектуры Arm будут доминировать в области ИИ на периферии, поскольку это область, где Arm имеет заметное присутствие.

Велланте также рассматривает риски, связанные с RISC-V, альтернативной архитектурой, и утверждает, что Arm значительно опережает своих конкурентов. Хотя рост Arm, возможно, не будет экспоненциальным, Велланте хвалит ее недорогую и высокопроизводительную платформу, которая, вероятно, обеспечит ей доминирование на рынке.

В целом, дискуссии в подкасте CUBE касаются предстоящего мероприятия AWS re:Invent, важности интеграции и пользовательского опыта на потоковых платформах, а также потенциала архитектур Arm в сфере искусственного интеллекта.

источники:

– Подкаст theCUBE