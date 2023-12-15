Законодатели Огайо планируют пересмотреть закон о рекреационной марихуане

Законодатели Огайо стремятся внести поправки в недавно принятый в штате закон о рекреационной марихуане до того, как он вступит в силу через два дня. Сенат и Палата представителей опубликовали предложения с разными мнениями о том, как регулировать употребление и продажу каннабиса.

Предложение Сената включает отказ от домашнего выращивания и установление более низких пределов содержания ТГК для продуктов каннабиса. С другой стороны, предложение Палаты представителей, названное Палатой представителей № 354, направлено на сохранение положения о домашнем выращивании при одновременном установлении руководящих принципов по использованию и рекламе.

Член палаты представителей Джейми Каллендер, представивший законопроект 354 Палаты представителей, заявил, что его предложение представляет собой синтез мнений о регулировании каннабиса, который уважает волю людей, проголосовавших за принятие законопроекта 2. Законопроект решает проблемы, связанные с пассивным курением, и направлен на то, чтобы не допустить, чтобы несовершеннолетние таргетирована рекламой.

В отличие от версии Сената, получившей поддержку обеих партий, законопроект Палаты представителей поддерживают исключительно члены Демократической партии. Представитель Кейси Вайнштейн подчеркнул важность предоставления местным сообществам возможности регулировать каннабис так же, как они регулируют табак и алкоголь.

Хотя ставка акцизного налога все еще обсуждается, обе стороны согласны с тем, что она не должна быть настолько высокой, чтобы отпугивать людей от участия в индустрии каннабиса в Огайо. Палата представителей также считает, что местные муниципалитеты должны иметь автономию решать, как использовать налоговые поступления.

Переговоры между Сенатом и Палатой представителей продолжаются, чтобы найти общий язык до четверга. Однако, если соглашение не может быть достигнуто, представитель Каллендер готов позволить инициированному закону вступить в силу в качестве переговорной позиции.

Несмотря на то, что существует ощущение срочности принятия поправок, члены Палаты представителей полны решимости не торопиться и гарантировать, что они сделают все правильно на благо жителей Огайо.