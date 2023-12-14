Расширение Amtrak в Огайо: улучшение транспортного сообщения, экономического роста и создания рабочих мест

Федеральное управление железных дорог (FRA) сделало значительный шаг в расширении услуг компании Amtrak в Огайо, выбрав четыре приоритетных маршрута. В заявлении, сделанном сенатором США Шерродом Брауном, выяснилось, что каждый из этих маршрутов получит по 500,000 XNUMX долларов федерального финансирования в рамках Программы идентификации и развития коридоров FRA. Это финансирование будет направлено на поддержку работы по планированию, необходимой для определения улучшений пути, новых станций и необходимого оборудования или объектов для обслуживания пассажиров.

Выбраны следующие маршруты:

1. Коридор 3C+D: он установит новое сообщение между Кливлендом, Колумбусом, Дейтоном и Цинциннати.

2. Коридор Midwest Connect: новый маршрут будет курсировать между Чикаго, Колумбусом и Питтсбургом.

3. Сообщение между Кливлендом, Толедо и Детройтом.

4. Ежедневное сообщение на линии The Cardinal, которая соединяет Цинциннати с Чикаго, Вашингтоном и Нью-Йорком.

Эти расширения направлены на расширение присутствия Amtrak за пределами прибрежных районов, обеспечивая улучшенные транспортные возможности для жителей Огайо и улучшая транспортное сообщение на Среднем Западе. Сенатор Браун подчеркнул преимущества этих маршрутов, заявив, что они будут способствовать росту бизнеса, созданию рабочих мест и укреплению общественных связей в Огайо.

Хотя первоначальное финансирование уже обеспечено, будущие раунды федерального финансирования будут иметь решающее значение для полного развития этих направлений. Ожидается, что коридоры Огайо получат приоритет в будущих конкурсах по финансированию, согласно пресс-релизу сенатора Брауна. Хотя ожидается, что федеральное финансирование покроет первоначальные затраты, для долгосрочной устойчивости, вероятно, потребуется постоянная поддержка со стороны штата или местных органов власти.

FRA обратилось к членам Конгресса, чтобы уведомить их о решениях о финансировании, официальное объявление ожидается позднее на этой неделе. Эти события согласуются с двухпартийным законопроектом об инфраструктуре, подписанным президентом Джо Байденом, согласно которому на расширение Amtrak по всей стране было выделено около 66 миллиардов долларов.

Ожидается, что процесс планирования этих новых маршрутов займет много времени: Стью Николсон, исполнительный директор All Aboard Ohio, предполагает, что до начала обслуживания может пройти от четырех до пяти лет. Тем не менее, ожидания высоки, и различные организации и правительственные органы, такие как Комиссия по развитию железных дорог Огайо и город Колумбус, уже занялись подготовкой и подали заявки для обеспечения финансирования.

На фоне этих захватывающих событий офис сенатора Брауна опубликовал в социальных сетях карту предлагаемого расширения Amtrak в Огайо, подчеркнув потенциальное влияние и улучшение связи по всему штату.