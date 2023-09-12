Раскрытие углеродного цикла в Японском желобе: выводы экспедиции IODP 386

Недавняя исследовательская экспедиция, проведенная Международной программой открытия океана (IODP), пролила свет на углеродный цикл в Японском желобе, регионе интенсивной сейсмической активности. Японский желоб, расположенный на Тихоокеанском огненном кольце, известен своими зонами субдукции и частыми мегаземлетрясениями.

Экспедиция IODP 386 включала сбор и анализ 58 кернов отложений со дна моря вдоль оси траншеи. Эти керны были взяты с глубины до 37.82 метра, установив новые рекорды по отбору проб из глубоких недр в ходе научного океанского бурения. Одним из выдающихся достижений стало то, что команда извлекла керн из самого глубоководного участка на глубине 8,023 метра и извлекла самую глубокую пробу на глубине 8,060.74 метра ниже уровня моря.

Анализ этих кернов отложений выявил наличие лабильного растворенного углерода, хранящегося в поровой воде осадка. Такое накопление растворенного углерода указывает на активную реминерализацию органического углерода в хадальных желобах, которая значительно выше, чем в других глубоководных средах открытого океана. Передовые радиоуглеродные методы также выявили старение и накопление растворенного органического и неорганического углерода в глубоких подземных отложениях.

Эти результаты имеют важное значение для глубокого углеродного цикла и зоны субдукции. Растворенный углерод, хранящийся в отложениях желобов, может оказывать существенное влияние на общий углеродный цикл, поскольку он залегает глубже в желобах и зоне субдукции. Это открытие бросает вызов прежним представлениям о среде хадального желоба как о «спокойной» глубоководной среде.

Исследование также выявило доказательства интенсивного микробного метаногенеза в хадальных впадинах, вероятно, под влиянием повторяющихся сильных землетрясений в зоне субдукции. Землетрясения играют роль в модуляции траншейного углеродного цикла и метаболизма глубинной биосферы в этих экстремальных условиях.

Это новаторское исследование дает ценную информацию о динамическом углеродном цикле в Японском желобе и подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этих уникальных и экстремальных условиях. Полученные результаты также демонстрируют возможности IODP проводить отбор проб подповерхностных слоев и исследования в хадальных океанических траншеях.

источники:

– Nature Communications: «Активный микробиологический круговорот растворенного углерода в глубоких подземных отложениях»

– ИОДП