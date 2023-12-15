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Новая штормовая система принесет экстремальную погоду на восточное побережье

ByМамфо Брешиа

Декабрь 15, 2023
Новая штормовая система принесет экстремальную погоду на восточное побережье

Мощная штормовая система готова обрушить шквал проливных дождей, разрушительных ветров, сильных гроз и даже снега на восточную половину Соединенных Штатов в ближайшие выходные. По мере развития шторма он угрожает нарушить планы поездок и привести к отключениям электроэнергии на восточном побережье.

По словам метеоролога Fox Weather Бритты Мервин, ожидается, что штормовая система принесет широкий спектр погодных явлений, включая дождь, снег и сильный ветер. Однако точное воздействие урагана будет зависеть от его места и времени.

Эксперты Центра прогнозов Fox предупреждают, что ураган может иметь серьезные последствия, затрагивая миллионы американцев и вызывая массовые перебои в поездках. Ожидается, что Атланта окажется на пути урагана, что может привести к серьезным задержкам в поездках по региону.

Развитие шторма началось в пятницу с того, что впадина низкого давления вышла из западной части Соединенных Штатов и вызвала формирование поверхностного минимума над центральными равнинами. Начальная фаза шторма в субботу принесла дождь и снег на Верхний Средний Запад.

Ожидается, что на выходных от побережья Мексиканского залива до Великих озер и к восточному побережью пройдут обширные дожди от умеренного до сильного. Эти обширные осадки могут привести к внезапным наводнениям в некоторых районах, особенно вдоль побережья Мексиканского залива, а также в долинах средней части Миссисипи и нижнего Огайо в субботу. В воскресенье угроза наводнения переместится на восток от Флориды Панхандл к средней части Атлантического океана и северо-востоку.

Помимо сильного дождя, штормовая система вызовет сильный ветер. В субботу в Скалистых горах и на равнинах прогнозируются порывы от 30 до 40 миль в час, а в воскресенье вдоль побережья Средней Атлантики и Новой Англии ожидаются порывы от 50 до 70 миль в час с возможностью продления до понедельника. Эти высокие скорости ветра могут привести к сбоям в поездках в крупных аэропортах и ​​увеличить риск отключения электроэнергии во многих штатах.

По мере продвижения шторма по региону на его северо-западной стороне ожидается небольшой снегопад, который затронет районы от северо-центральных равнин и Среднего Запада до Великих озер. Кроме того, вероятность скопления снега становится все более вероятной в некоторых частях северной части штата Нью-Йорк, Пенсильвании, Вермонта, Нью-Гэмпшира и штата Мэн. Однако точные места и количество снегопадов в настоящее время остаются неопределенными.

В заключение отметим, что мощная штормовая система приведет к возникновению экстремальных погодных условий в восточной половине Соединенных Штатов. Ожидается, что сильный дождь, разрушительный ветер, сильные грозы и снегопад затронут различные районы региона. Жителям следует быть в курсе местных прогнозов погоды и быть готовыми к возможным перебоям в поездках и отключениям электроэнергии.

By Мамфо Брешиа