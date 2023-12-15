Новая штормовая система принесет экстремальную погоду на восточное побережье

Мощная штормовая система готова обрушить шквал проливных дождей, разрушительных ветров, сильных гроз и даже снега на восточную половину Соединенных Штатов в ближайшие выходные. По мере развития шторма он угрожает нарушить планы поездок и привести к отключениям электроэнергии на восточном побережье.

По словам метеоролога Fox Weather Бритты Мервин, ожидается, что штормовая система принесет широкий спектр погодных явлений, включая дождь, снег и сильный ветер. Однако точное воздействие урагана будет зависеть от его места и времени.

Эксперты Центра прогнозов Fox предупреждают, что ураган может иметь серьезные последствия, затрагивая миллионы американцев и вызывая массовые перебои в поездках. Ожидается, что Атланта окажется на пути урагана, что может привести к серьезным задержкам в поездках по региону.

Развитие шторма началось в пятницу с того, что впадина низкого давления вышла из западной части Соединенных Штатов и вызвала формирование поверхностного минимума над центральными равнинами. Начальная фаза шторма в субботу принесла дождь и снег на Верхний Средний Запад.

Ожидается, что на выходных от побережья Мексиканского залива до Великих озер и к восточному побережью пройдут обширные дожди от умеренного до сильного. Эти обширные осадки могут привести к внезапным наводнениям в некоторых районах, особенно вдоль побережья Мексиканского залива, а также в долинах средней части Миссисипи и нижнего Огайо в субботу. В воскресенье угроза наводнения переместится на восток от Флориды Панхандл к средней части Атлантического океана и северо-востоку.

Помимо сильного дождя, штормовая система вызовет сильный ветер. В субботу в Скалистых горах и на равнинах прогнозируются порывы от 30 до 40 миль в час, а в воскресенье вдоль побережья Средней Атлантики и Новой Англии ожидаются порывы от 50 до 70 миль в час с возможностью продления до понедельника. Эти высокие скорости ветра могут привести к сбоям в поездках в крупных аэропортах и ​​увеличить риск отключения электроэнергии во многих штатах.

По мере продвижения шторма по региону на его северо-западной стороне ожидается небольшой снегопад, который затронет районы от северо-центральных равнин и Среднего Запада до Великих озер. Кроме того, вероятность скопления снега становится все более вероятной в некоторых частях северной части штата Нью-Йорк, Пенсильвании, Вермонта, Нью-Гэмпшира и штата Мэн. Однако точные места и количество снегопадов в настоящее время остаются неопределенными.

В заключение отметим, что мощная штормовая система приведет к возникновению экстремальных погодных условий в восточной половине Соединенных Штатов. Ожидается, что сильный дождь, разрушительный ветер, сильные грозы и снегопад затронут различные районы региона. Жителям следует быть в курсе местных прогнозов погоды и быть готовыми к возможным перебоям в поездках и отключениям электроэнергии.