Путешествие в трансцендентное пространство: Клиника пластической хирургии Н.В.

Клиника пластической хирургии NV в Ульсане, сочетающая в себе архитектуру и дизайн, переосмыслила концепцию пластической хирургии. Этот комплексный дизайн-проект, выполненный 420 Design Studio, включает в себя брендинг, дизайн интерьера и уникальное видение, которое переносит посетителей в совершенно новое измерение.

Вдохновленная тайнами Вселенной, команда дизайнеров приступила к глубокому исследованию космоса, чтобы концептуализировать суть опыта пластической хирургии. Черпая отсылки к черным дырам и фильму «Интерстеллар», они стремились вызвать ощущение прохождения через черную дыру, появляющегося на другой стороне преображенным и возрожденным.

Название клиники NV Plastic Surgery происходит от понятия «Новые перспективы». Это отражает цель проекта — открыть новые горизонты для пациентов во время их путешествия по клинике. Это удачно отражает суть опыта, когда люди отправляются на неизведанную территорию, оставляя позади знакомое и используя потенциал для самотрансформации.

Цветовая гамма клиники предполагает сопоставление противоположных элементов. Оранжевый оттенок символизирует интенсивность горения черной дыры, а серый представляет холодную, сухую необъятность окружающей Вселенной. Акценты из нержавеющей стали создают прохладную атмосферу, напоминающую космическую станцию.

Одним из отличительных элементов дизайна, объединяющих пространство, является обильное использование горизонтальных линий. Имитируя обширный горизонт событий, эти линии создают ощущение бесконечной размерности. Подобно первой сцене фильма, где главный герой открывает для себя новый мир, горизонтальные линии символизируют первые ворота в новое измерение, приглашая посетителей отправиться в свое личное преобразующее путешествие.

Свет играет ключевую роль в иммерсивном опыте в клинике пластической хирургии NV. Символизируя начало творения, свет проводит посетителей на разных этапах их пути. От первой встречи у входа в клинику, где свет исходит от стойки, до светящейся стены, ведущей в зону лечения, и, наконец, входа в хирургический центр на верхнем этаже, каждая встреча со светом означает последовательные шаги. в новое существование.

Клиника пластической хирургии НВ предлагает больше, чем просто физические изменения; это дает возможность самопознания и пути к личной трансформации. Создавая физическое пространство, выходящее за рамки обычного, команда дизайнеров 420 Design Studio мастерски создала среду, которая делает процесс пластической хирургии поистине поучительным и трансцендентным опытом.