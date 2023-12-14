Студенты Университета Северного Кентукки раскапывают исторические артефакты на месте бывших казарм Ньюпорта

Студенты Университета Северного Кентукки приступают к захватывающему археологическому проекту, чтобы обнаружить важные реликвии прошлого региона. Место старых казарм Ньюпорта недалеко от Ривербот-Роу стало центром раскопок.

Ранее в этом году студенты активно использовали георадары, а сейчас студенты пачкают руки, углубляясь в местность. Их цель — найти и вернуть предметы, которые могут осветить действия казармы в 1800-х годах, когда она почти столетие служила резиденцией солдат армии.

Первые раскопки привели к захватывающему открытию. Всего лишь с помощью первой лопаты почвы студенты раскопали керамику коренных американцев, раскрыв богатую историю, которая предшествует казармам примерно на тысячу лет. Однако основной целью проекта является раскрытие секретов форта, поскольку он сыграл значительную роль во время войны 1812 года.

Раскопки, начавшиеся в понедельник, будут проводиться с использованием тяжелой техники примерно неделю. После этого этапа студенты возьмут на себя работу, тщательно просеивая почву вручную, чтобы обнаружить дополнительные артефакты.

После того как артефакты будут извлечены, студенты тщательно проанализируют и задокументируют свои выводы. Впоследствии предметы будут щедро переданы в дар местным музеям, гарантируя, что у общественности будет возможность оценить и извлечь уроки из этих исторических сокровищ.

Этот археологический проект не только предоставляет студентам Университета Северного Кентукки бесценный практический опыт, но и способствует более полному пониманию богатого прошлого региона. Раскапывая и сохраняя эти артефакты, они активно сохраняют и делятся увлекательными историями о казармах Ньюпорта и их роли в формировании территории трех штатов.