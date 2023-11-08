Использование Интернета в Северной Корее: аналитический обзор статистики телекоммуникаций, мобильной связи и широкополосной связи

В мире, где связь становится все более важной, Северная Корея выделяется как одна из самых изолированных стран, когда дело касается использования Интернета. Из-за строгого государственного контроля над информационными потоками граждане страны имеют ограниченный доступ к цифровому миру. Давайте подробнее рассмотрим статистику телекоммуникаций, мобильной связи и широкополосного доступа в Северной Корее.

Телекоммуникации: В телекоммуникационном секторе Северной Кореи доминирует государственная компания Korea Post and Telecommunication Corporation (KPTC). КПТС предоставляет услуги фиксированной связи, включая голосовые вызовы и факс, ограниченному числу абонентов. Однако доступность этих услуг в основном ограничена государственными учреждениями, предприятиями и небольшим числом привилегированных лиц.

Телефон: Мобильные телефоны приобрели популярность в Северной Корее за последнее десятилетие, но доступ к Интернету через мобильные устройства остается крайне ограниченным. Государственная компания Koryolink является единственным оператором мобильной связи в стране. Хотя Koryolink предоставляет услуги голосовой и текстовой передачи сообщений, доступ в Интернет имеют лишь немногие избранные люди и организации, одобренные правительством.

Широкополосные: Широкополосный доступ в Интернет практически отсутствует для населения Северной Кореи. Ограниченная инфраструктура и государственный контроль препятствуют широкой доступности высокоскоростного подключения к Интернету. Вместо этого правительство сосредотачивается на предоставлении доступа в Интернет университетам, исследовательским институтам и некоторым правительственным учреждениям.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Почему Северная Корея ограничивает доступ в Интернет?

Ответ: Правительство Северной Кореи жестко контролирует доступ в Интернет, чтобы сохранить контроль над информационными потоками и предотвратить внешнее влияние, которое может бросить вызов его режиму.

Вопрос: Могут ли жители Северной Кореи получить доступ к международным сайтам?

Ответ: Нет, правительство ограничивает доступ к международным веб-сайтам и вместо этого продвигает контролируемую государством интранет под названием «Кванмён», который обеспечивает ограниченный доступ к одобренному внутреннему контенту.

Вопрос: Есть ли какие-либо планы по улучшению доступа в Интернет в Северной Корее?

Ответ: Хотя правительство выразило некоторую заинтересованность в расширении доступа в Интернет, любые изменения, скорее всего, будут постепенными и строго контролируемыми, чтобы гарантировать их соответствие интересам режима.

В заключение отметим, что использование Интернета в Северной Корее остается крайне ограниченным, с ограниченным доступом к телекоммуникационным, мобильным и широкополосным услугам. Жесткий контроль правительства над информационными потоками продолжает изолировать страну от глобального цифрового ландшафта, оставляя ее гражданам минимальные возможности подключения.