Задержки и закрытие школ из-за ледяных погодных условий

Северная Каролина и Вирджиния — 6 декабря 2023 г.

Несколько школьных округов в Северной Каролине и Вирджинии объявили о задержках и закрытии занятий на утро среды из-за потенциально ледяных погодных условий. Безопасность персонала и студентов является главным приоритетом, поэтому необходимо принять необходимые меры предосторожности.

Школы округа Грейсон в Вирджинии будут закрыты в среду, 6 декабря. Это решение было принято с учетом прогноза погоды и потенциальных опасностей, которые могут возникнуть в результате гололеда. Важно быть в курсе любых дальнейших объявлений школьного округа.

Кроме того, в среду, 6 декабря, школы округа Аллегани в Северной Каролине будут работать с двухчасовой задержкой. Эта задержка связана с возможностью гололеда и дает достаточно времени персоналу и учащимся, чтобы безопасно добраться до школы. Рекомендуется проявлять осторожность во время путешествия и быть в курсе любых изменений, которые могут произойти.

Национальная метеорологическая служба выпустила рекомендации по зимней погоде для некоторых районов Северной Каролины и Вирджинии. Эта рекомендация распространяется на округа Эш и Ватауга в Северной Каролине, а также округ Грейсон в Вирджинии. Срок действия рекомендаций истекает в 4:00 в пятницу. В это время жители должны быть готовы к потенциальным воздействиям зимней погоды и принять необходимые меры предосторожности.

В заключение, учащимся, родителям и сотрудникам крайне важно быть в курсе последних прогнозов погоды и объявлений из соответствующих школьных округов. Уделяя приоритетное внимание безопасности и будучи подготовленным, каждый сможет легко и осторожно перемещаться в ледяную погоду.