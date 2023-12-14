Свинофермам в Северной Каролине разрешили собирать энергию из отходов животноводства

Недавнее решение суда в Северной Каролине поддержало заявки нескольких свиноферм на получение разрешения на получение энергии из отходов животных. Было установлено, что Государственный департамент качества окружающей среды и компания Murphy-Brown LLC, владеющие и управляющие фермами, прошли соответствующую проверку перед получением разрешения.

Разрешения, которые добивался Мерфи-Браун, предназначались для строительства систем анаэробного переваривания отходов, которые будут улавливать метан и другой биогаз из открытых лагун, содержащих отходы. Этот инновационный подход к управлению отходами может снизить загрязнение окружающей среды и использовать возобновляемые источники энергии.

Однако две экологические группы, Сеть действий сообщества по экологической справедливости и Cape Fear River Watch, оспорили разрешения, утверждая, что следует ввести более строгие пределы загрязнения. Они утверждали, что разрешения приведут к увеличению загрязнения и нанесут ущерб водоснабжению, которым пользуются их члены.

Несмотря на их возражения, разрешения были поддержаны коллегией Апелляционного суда. Суд постановил, что закон штата предусматривает менее обременительный процесс регулирования для этих типов операций и не требует рассмотрения более строгих стандартов загрязнения, за которые выступают экологические группы.

Стоит отметить, что это решение несколько смягчено, поскольку с тех пор Департамент качества окружающей среды выдал трем из четырех ферм общие разрешения на строительство анаэробных варочных котлов. Экологические группы подали отдельные оспаривания этих новых разрешений.

Кроме того, закон штата, вступивший в силу в октябре, направлен на разъяснение того, что системы управления отходами животноводства требуют отдельного процесса получения разрешений, отдельного от других источников загрязнения воды.

В целом, это решение суда является значительным событием для свиноводческой отрасли Северной Каролины, поскольку оно подтверждает использование сбора энергии из отходов животноводства и признает важность поиска устойчивых решений для управления отходами.