Новые скидки и предложения на Nokia X30 5G на основных рынках

Nokia Mobile представила интересные предложения и скидки на долгожданный смартфон Nokia X30 5G на различных основных рынках. Одна из самых привлекательных рекламных акций действует в Великобритании и на основных европейских рынках, где покупатели могут получить скидку 50 % на функциональные телефоны Nokia при покупке Nokia X30 5G. Дополнительные пакетные предложения и значительные скидки также доступны на других рынках, таких как ОАЭ и Австралия.

В Великобритании Nokia X30 5G теперь стоит 279 фунтов стерлингов после щедрой официальной скидки. Кроме того, при покупке Nokia X30 5G клиенты могут получить скидку 50 % на некоторые функциональные телефоны Nokia, что обеспечивает невероятное соотношение цены и качества. Текущая цена на 150 фунтов ниже стартовой цены Nokia X30 5G.

Аналогичным образом, в Германии и Франции Nokia X30 5G продается по цене 349 евро после значительной официальной скидки. Покупатели Nokia X30 5G на этих рынках также могут получить скидку 50 % на функциональные телефоны Nokia. Текущая цена отражает скидку в размере 170 евро от стартовой цены.

В Нидерландах Nokia X30 5G также будет стоить 349 евро с учетом официальной скидки. Клиенты на этом рынке могут воспользоваться той же скидкой 50% на функциональные телефоны Nokia, что в целом приведет к значительной экономии.

В ОАЭ ритейлер Jumbo подслащает сделку, предлагая в подарок, в том числе наушники True Wireless Earbuds и Powerbank, в дополнение к пересмотренной цене в 1099 дирхамов за Nokia X30 5G.

Между тем, в Австралии Nokia X30 5G доступен всего за 494 австралийских долларов в магазине JB Hi-Fi со значительной скидкой. Это отличная возможность заполучить впечатляющий смартфон.

Nokia X30 5G оснащен чипсетом Snapdragon 695 и оснащен 6.43-дюймовым AMOLED-дисплеем PureDisplay с частотой обновления 90 Гц. Благодаря двойной камере PureView с разрешением 50 МП, которая использует искусственный интеллект и оптическую стабилизацию изображения (OIS), телефон обеспечивает потрясающие результаты фотографий. Он также может похвастаться сверхширокоугольной камерой на 13 МП, быстрой зарядкой 33 Вт и временем автономной работы до двух дней.

Кроме того, Nokia X30 5G предлагает три года обновлений ОС, ежемесячные обновления безопасности и бесплатную трехлетнюю гарантию, что демонстрирует стремление Nokia обеспечить исключительный пользовательский опыт.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Доступны ли какие-либо скидки на функциональные телефоны Nokia при покупке Nokia X30 5G?

О: Да, покупатели могут получить скидку 50 % на некоторые функциональные телефоны Nokia при покупке Nokia X30 5G.

Вопрос: Какова текущая цена Nokia X30 5G в Великобритании?

Ответ: Nokia X30 5G в настоящее время продается в Великобритании по цене 279 фунтов стерлингов после значительной официальной скидки.

Вопрос: Какова цена Nokia X30 5G в Германии, Франции и Нидерландах?

О: После официальной скидки цена Nokia X30 5G на этих рынках составит 349 евро.

Вопрос: Доступны ли какие-либо акции или бесплатные подарки для Nokia X30 5G в ОАЭ?

Ответ: Розничный торговец Jumbo в ОАЭ предлагает бесплатные подарки, в том числе наушники True Wireless Earbuds и Powerbank, а также пересмотренную цену на Nokia X1099 30G в размере 5 дирхамов ОАЭ.

Вопрос: Какова цена Nokia X30 5G в Австралии?

Ответ: Nokia X30 5G в настоящее время доступен по цене 494 австралийских долларов в Австралии в магазине JB Hi-Fi.

Источники: Официальный сайт Nokia Mobile.