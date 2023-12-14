Nokia 110 4G и Nokia 106 4G получают поддержку облачных приложений в Индии

Пользователей Nokia в Индии ждет сюрприз: HMD, материнская компания Nokia, объявила о внедрении интегрированных облачных приложений в Nokia 110 4G и Nokia 106 4G. Эти популярные недорогие телефоны в настоящее время продаются по цене рупий. 2,399 и рупий. 2,199 соответственно.

Благодаря последнему обновлению пользователи теперь могут получать доступ к YouTube Shorts и другим облачным приложениям на своих телефонах Nokia 110 4G и Nokia 106 4G. Просто нажав на значок «Облако» и войдя в систему с помощью своего идентификатора Google, пользователи смогут воспользоваться рядом новых функций на своих телефонах.

Помимо YouTube Shorts, облачные сервисы также предлагают, среди прочего, обновления новостей, прогнозы погоды и результаты крикета. Кроме того, поддерживаются еще семь приложений, включая BBC Hindi, Sokoban, 2048 Game и Tetris.

Nokia 106 4G оснащен 1.8-дюймовым QVGA-дисплеем и работает под управлением операционной системы Series 30+. Он поддерживает FM-радиосоединение в проводном и беспроводном режимах и оснащен встроенным MP3-плеером. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 1,450 мАч, который обещает до восьми часов автономной работы.

Nokia 110 4G имеет схожие характеристики дисплея, аккумулятора и операционной системы. Он также имеет степень защиты IP52 по защите от пыли и воды. Оба телефона оснащены портом micro-USB и поддерживают подключение Bluetooth. Кроме того, они уже запустили встроенное приложение UPI, которое позволяет пользователям совершать мгновенные бесконтактные платежи.

Nokia продолжает предоставлять доступные и надежные варианты своим пользователям в Индии. Внедрение облачных приложений в Nokia 110 4G и Nokia 106 4G повышает удобство использования, предлагая больше развлечений и удобства на этих недорогих устройствах.