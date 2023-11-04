Руководство по обновлению PlayStation 4 с помощью SSD

Если вы владелец PlayStation 4, возможно, вы заметили, что время загрузки игр может быть довольно медленным. Хорошей новостью является то, что вы можете заменить жесткий диск вашей консоли на твердотельный накопитель (SSD) и значительно сократить время загрузки. В этом руководстве мы покажем вам, как обновить диск вашей PS4 до SSD.

Прежде чем мы углубимся в этапы, давайте поймем преимущества перехода на SSD. Стандартный жесткий диск, поставляемый в комплекте с PS4, медленный, что может привести к удручающе долгому времени загрузки. С другой стороны, твердотельный накопитель обеспечивает более высокую скорость чтения и записи, что приводит к сокращению времени загрузки игр. Хотя это не приведет к мгновенному времени загрузки, вы можете ожидать сокращения примерно на 10–20 секунд или более.

Теперь приступим к процессу обновления.

Шаг 1. Сделайте резервную копию сохраненных игр

Прежде всего, вам необходимо создать резервную копию всех ваших данных, прежде чем заменять жесткий диск. Для этого вам понадобится USB-накопитель. Откройте «Настройки» > «Система» > «Резервное копирование и восстановление» на PS4 и выберите опцию «Резервное копирование PS4». Обязательно создайте резервную копию сохраненных данных, включая сохранения игр. При желании вы также можете создавать резервные копии приложений.

Шаг 2. Замените диск

После резервного копирования данных пришло время заменить жесткий диск. Sony сделала этот процесс относительно простым. В зависимости от модели вашей PS4 действия могут незначительно отличаться. Вам понадобится отвертка, чтобы снять отсек для жесткого диска и заменить его SSD. Обязательно закрепите диск винтами.

Шаг 3. Переустановите программное обеспечение PS4.

После установки нового SSD вам потребуется переустановить программное обеспечение PS4. Это включает в себя форматирование USB-накопителя, загрузку системного программного обеспечения со страницы поддержки Sony и инициализацию PS4 в безопасном режиме для установки программного обеспечения с USB-накопителя. Обязательно следуйте подробным инструкциям Sony, чтобы процесс переустановки прошел гладко.

Шаг 4. Восстановите данные и переустановите игры.

После установки программного обеспечения вы можете войти в свою учетную запись PlayStation и восстановить данные, резервную копию которых вы создали ранее. Если вы использовали USB-накопитель, просто вставьте его в консоль и следуйте инструкциям на экране. Наконец, вы можете переустановить свои игры и насладиться улучшенным временем загрузки на обновленной PS4.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Приведет ли обновление моей PS4 к твердотельному накопителю к аннулированию гарантии?

О: Нет, обновление жесткого диска не аннулирует гарантию, если вы соблюдаете правильную процедуру.

Вопрос: Могу ли я использовать SSD M.2 вместо 2.5-дюймового SSD?

О: Нет, для PS4 требуется 2.5-дюймовый твердотельный накопитель, поэтому твердотельный накопитель M.2 не будет совместим.

Вопрос: Сколько времени занимает процесс обновления?

О: Весь процесс, включая резервное копирование данных, замену диска и переустановку программного обеспечения, должен занять около 15 минут.

В: Поможет ли переход на твердотельный накопитель улучшить производительность игры, кроме времени загрузки?

О: Хотя твердотельный накопитель в первую очередь сокращает время загрузки, он также может привести к более плавному игровому процессу и более быстрой установке игр и обновлений.

Вопрос: Могу ли я использовать внешний SSD вместо замены внутреннего диска?

О: Да, вы можете использовать внешний SSD через один из портов USB на PS4, но улучшение скорости может быть не таким значительным, как при обновлении внутреннего SSD.

Не забудьте ознакомиться с конкретными инструкциями для вашей модели PS4 и принять необходимые меры предосторожности при обращении с аппаратными компонентами. Проявив немного терпения и подходящие инструменты, вы сможете вдохнуть новую жизнь в свою PlayStation 4, обновив SSD. Приятной игры!