Оглядываясь назад на замечательный год игр на Nintendo Switch

За год, наполненный игровыми удовольствиями, Nintendo Switch стала настоящим чемпионом. Независимо от того, нашли ли вы утешение в спокойной рыбалке или проверили свои навыки в борьбе с грозными противниками, мы искренне надеемся, что вам понравились инновационная система Nintendo Switch™.

Прощаясь с 2023 годом, мы приглашаем вас совершить путешествие по воспоминаниям, посетив веб-сайт Nintendo Switch Year in Review 2023 и войдя в свою учетную запись Nintendo. На этой восхитительной платформе вы получите персональный отчет о своем игровом путешествии за прошедший год. Но это не все; вы также можете с гордостью продемонстрировать свои достижения, поделившись ими с друзьями в различных социальных сетях.

С каждым днем ​​игровой ландшафт продолжает развиваться, и мы вспоминаем прошедший год с глубокой благодарностью за вашу поддержку и энтузиазм. Ваша непоколебимая преданность Nintendo Switch стала движущей силой нашего успеха, и за это мы выражаем нашу искреннюю благодарность.

В преддверии наступающего года мы стремимся поднять планку еще выше. Благодаря множеству захватывающих игр и инновационных функций, находящихся в разработке, 2024 год обещает стать еще одной захватывающей главой в саге Nintendo Switch.

Итак, всем геймерам, которые в этом году наслаждались радостью Nintendo Switch, мы выражаем нашу сердечную благодарность. Ваша страсть и любовь к играм вдохновляют нас стремиться к величию. Давайте вместе отправимся в невероятное игровое путешествие в 2024 году!